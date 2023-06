Chefe de gabinete da ministra da Habitação vai liderar o IHRU

Marina Gonçalves, ministra da Habitação © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

António Gil Leitão, que desde 4 de janeiro era chefe de gabinete da ministra da Habitação, Marina Gonçalves, é o novo presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), segundo um despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República.

O novo conselho diretivo, nomeado pelo governo e que inicia agora um mandato de cinco anos, integra ainda Filipa Serpa, como vice-presidente, Cristina Matela e Fernando Almeida (já ocupava estas funções), como vogais, segundo o diploma legal assinado pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, e pela ministra da Habitação, Marina Gonçalves.

A escolha desta nova equipa surge "na sequência do termo do mandato do conselho diretivo cessante e será agora liderado por António Gil Leitão, e que tomou posse no dia 12 de junho de 2023", segundo um comunicado do Ministério da Habitação, divulgado esta sexta-feira.

"O novo conselho diretivo tem como missão assegurar a continuidade do funcionamento do IHRU, em especial num momento em que o instituto tem responsabilidades acrescidas com a execução do Plano de Recuperação e Resiliência na componente da Habitação, e um conjunto de programas que foram sendo lançados nos últimos anos", indica a tutela.

O Ministério da Habitação sublinha ainda que o elenco diretivo "foi alvo da devida apreciação da CRESAP - Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, a qual concedeu o seu parecer positivo às quatro personalidades indigitadas, depois de uma avaliação curricular e de adequação de competências".

Com uma licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra, António Gil Leitão, o novo presidente do IHRU, era chefe de gabinete de Marina Gonçalves desde 4 de janeiro, mas já integrava o gabinete da secretária de Estado da Habitação desde 2018. Antes, exerceu funções na Câmara Municipal de Lagos, onde começou, em 2004, como jurista.

Filipa Serpa dos Santos, que agora assume a vice-presidência do instituto, é doutorada em urbanismo. Desde maio de 2015 até à presente data foi professor auxiliar na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Entre 2000 e 2005, exerceu funções como técnica superior de Urbanismo e Planeamento, na Câmara Municipal de Lisboa, durante os mandatos de João Soares, Pedro Santana Lopes e António Carmona Rodrigues.

Licenciado em Arquitetura, Fernando dos Santos Almeida já era vogal do IHRU desde setembro de 2022. De 1 de junho de 2022 a 15 de setembro de 2022 foi adjunto no gabinete da Secretária de Estado da Habitação.

Cristina Matela Tavares, nova vogal do conselho diretivo do IHRU, é licenciada em Gestão e estava desde novembro de 2021 na Estrutura de Missão Recuperar Portugal. Entre 2018 e 2021, exerceu funções como técnica superior especialista em Orçamento e Finanças Públicas, na Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Foi ainda presidente do Conselho Fiscal da Metro do Porto, S. A., durante o triénio 2019-2021, segundo a nota biográfica publicada no despacho.