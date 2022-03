Chega ao fim proibição de cortes de energia. Saiba como precaver-se

© Paulo Spranger/Global Imagens

Esta quinta-feira marca o último dia de vigência da suspensão dos cortes de eletricidade e de gás natural para consumidores desempregados ou com perdas de rendimentos por causa da covid-19. A partir de sexta-feira (1 de abril), os comercializadores vão poder avançar com procedimentos tendo em vista o corte do fornecimento de energia a quem tem pagamentos em atraso.

Contactada pelo DN/Dinheiro Vivo, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) disse não ter informação sobre quantos consumidores têm atualmente pagamentos em atraso e, por isso, em risco de sofrer cortes de energia com o fim da medida, criada no ãmbito do contexto pandémico. A medida que termina hoje visava proteger consumidores em situação de desemprego, de quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20% ou de infeção por covid-19.

No entanto, o regulador do setor energético reitera que os consumidores com pagamentos em atraso podem, desde já, "pedir um plano de pagamento em prestações ao seu comercializador".

"A lei estabelece que deve ser elaborado um plano de pagamento para os valores em dívida, em tempo razoável e adequado aos rendimentos atuais do consumidor, mas acordado entre este e o fornecedor", assegura fonte oficial da ERSE.

O regulamento de relações comerciais da ERSE prevê a "possibilidade de pagamento fracionado em prestações a pedido do cliente, igualmente mediante acordo com o fornecedor".

Caso um consumidor se sinta lesado pode queixar-se ao regulador, que "avalia sempre a resposta dada pelo comercializador ao consumidor e atua no âmbito das suas competências na resolução de conflitos, podendo tentar alguma mediação entre as partes". Além da ERSE, os consumidores podem recorrer a centros de arbitragem de conflitos de consumo ou de associações de defesa do consumidor ou, ainda, dos organismos que integrem a rede de apoio ao consumidor endividado.

Contactados os principais operadores do mercado nacional (EDP Comercial, Endesa, Galp e Galp Gás Natural Distribuição), só a EDP esclareceu que apenas "350 clientes domésticos que se enquadravam nas exceções previstas pela lei pediram para pagar as suas faturas de forma faseada".

Fonte oficial da energética explicou que o universo de clientes supera os quatro milhões, sendo que os beneficiários de moratórias na energia, nas condições previstas na lei que agora cessa, representam um número residual. Os planos de pagamento faseado correspondem a 150 mil euros, segundo a mesma fonte.

O corte de fornecimento de eletricidade ou de gás natural só pode ocorrer após o envio de um pré-aviso, por escrito, com pelo menos 20 dias de antecedência em relação à data prevista para o corte, por parte do comercializador.