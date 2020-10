Cimeira aeronáutica lança foguetões nos céus do Alentejo. Indústria espacial promete empregos

Portugal Air Summit © DR

Considerada a "maior cimeira aeronáutica" da Península Ibérica, a iniciativa promovida pelo município decorre até sexta-feira no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor, num formato híbrido, com a presença no local de alguns oradores, mas também com transmissão via internet e na televisão por cabo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização sublinha que a edição deste ano conta com uma parceria "inédita" com a Agência Espacial Portuguesa, Portugal Space - para a promoção da primeira competição europeia de lançamento de pequenos foguetões ou rockets, que vai decorrer nos dois dias seguintes ao evento (sábado e domingo).

O primeiro dia do "Portugal Air Summit" arranca a partir das 09:40, com uma primeira sessão dedicada à presidência portuguesa da União Europeia, tendo esta discussão como objetivo "refletir" sobre os temas "mais prementes" do setor da aviação numa fase pós-pandemia da covid-19.

Simultaneamente decorrerá uma discussão sobre "Acesso ao Espaço", destinada a debater a forma como Portugal poderá capitalizar a sua posição única no atlântico.

Ao longo dos três dias vão decorrer nos dois estúdios preparados para o efeito várias conferências, estando em discussão temas como o turismo, linhas aéreas e aeroportos, a legislação aeronáutica, o futuro da aeronáutica, o futuro da economia, o combate à covid-19, os desafios do digital e o futuro dos drones (aparelho aéreo não tripulado), a cyber segurança, entre outros.

Um dos "pontos altos" da edição deste ano do "Portugal Air Summit" é a realização da competição de lançamento de `rockets´- "EuRoc- European Rocletry Challenge", que vai decorrer no sábado e domingo, com cerca de 100 concorrentes, distribuídos por seis equipas.

Esta iniciativa tem como objetivo "estimular" estudantes e investigadores de engenharia na conceção, construção e lançamento dos próprios veículos, bem como ajudar a expandir a indústria aeronáutica e espacial em Portugal em novos investimentos que potenciam novos empregos - recentemente o CEiiA anunciou planos para fábrica de aviões no Alentejo.

"Nesta primeira edição, Portugal estará representado por três equipas portuguesas - Instituto Superior Técnico, Universidade da Beira Interior e Universidade do Porto - que, embora não fazendo um lançamento, acompanharão e observarão a competição, já que dispõem de projetos de criação de veículos deste tipo", lê-se no documento.

O "Portugal Air Sunmit" decorre anualmente no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, entre os meses de maio e junho, mas este ano devido à pandemia da covid-19 as datas e o local foram alterados.

A organização sublinha que, tanto o "Portugal Air Summit" como o "European Rocketry Challenge" assumem-se como eventos "Covid-19 Safe" e que será posto em prática um plano de contingência, "com todas as medidas de segurança e distanciamento necessárias" para que o evento decorra de acordo com as práticas e recomendações definidas pela Direção Geral de Saúde (DGS).