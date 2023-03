Cinco candidatos à compra da Efacec passam à segunda fase

Efacec © José Carmo/Global Imagens

O governo aprovou, esta quinta-feira, "a resolução que determina a abertura da segunda fase no processo de venda da Efacec e a passagem das cinco empresas que fizeram propostas", anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante o briefing do Conselho de Ministros descentralizado que decorreu em Faro, no Algarve.

Assim, passam à próxima fase do processo de venda de 71,73% as seguintes empresas: Mota-Engil, Mutares Iberia; Oaktree Capital Management; Oxy Capital - SGOIC; e o consórcio constituído pelas sociedades Grupo Visabeira e SODECIA - Participações Sociais.

"A expectativa é que agora, com vista à apresentação de propostas vinculativas e melhoradas, o calendário possa prosseguir", acrescentou a governante.

No comunicado do Conselho de Ministros lê-se que "foi aprovada a resolução que determina que se realize uma segunda fase da venda direta das ações representativas do capital social da Efacec Power Solutions, SGPS, S.A. , com vista à apresentação de propostas vinculativas melhoradas, identificando-se os cinco proponentes que são admitidos a participar: Mota-Engil Capital, S.A.; Mutares Iberia, S.L.; Oaktree Capital Management, L.P.; Oxy Capital - SGOIC, S.A.; Agrupamento constituído pelas sociedades Grupo Visabeira, S.A. e SODECIA - Participações Sociais, SGPS, S.A.".

O executivo considera quer acelerar o processo de venda, tendo em conta as dificuldades de tesouraria da Efacec que obrigam o Estado a transferir para a empresa, mensalmente, cerca de 10 milhões de euros.

O governo aprovou em novembro do ano passado um novo processo de reprivatização da participação social do Estado de 71,73%, com um novo caderno de encargos, depois de ter anunciado, a 28 de outubro, que a venda da Efacec ao grupo DST não foi concluída por não se terem verificado "todas as condições necessárias" à concretização do acordo de alienação.

Neste novo processo, o governo recebeu, em fevereiro, seis propostas, mas a do francês Cahors Group acabou por cair, tendo ficado então as cinco empresas que passaram agora para a segunda fase.