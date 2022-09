Cinco milhões para empresas eletrointensivas em risco de fechar

Indústria do vidro é uma das mais intensivas no consumo de gás natural © DR

O governo vai atribuir um subsídio de cinco milhões de euros a empresas intensivas em energia para manutenção da atividade e que corram o risco de fechar, devido ao aumento dos custos com gás natural, anunciou esta quinta-feira, o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, no final da reunião do Conselho de Ministros. O pacote global das subvenções vai aumentar 75 milhões de euros, de 160 para 235 milhões

O executivo já tinha mostrado a intenção de reforçar o sistema de incentivos "Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás", aumentando o apoio por empresa de 400 mil para 500 mil euros. Este Conselho de Ministros vem não só confirmar este alargamento como aumentar ainda mais os valores da subvenção e a abrangência.

"O subsídio por empresa vai aumentar de 400 mil para 500 mil euros" e "a taxa do apoio será estendida de 30% para 40% dos custos" com gás natural face ao ano anterior, "desde que haja mais do dobro dos gastos em energia", esclareceu António Costa Silva.

A indústria transformadora e agroalimentar também passará a ser elegível nas candidaturas a este apoio. E os valores a atribuir terão efeitos retroativos. Costa Silva revelou que as subvenções exclusivamente destinadas a este setor vão custar 15 milhões de euros.

Como o apoio de 500 mil euros é atribuído por empresa e não por fábrica, e sabendo que há companhias com várias unidades fabris, o executivo decidiu, "cumulativamente, subir este apoio para os dois milhões de euros para as empresas com custos excessivos". Isto é, quando a cobertura do apoio, de 40% dos custos com gás natural, ultrapassar o teto do meio milhão de euros, o governo irá esticar o montante para os dois milhões.

No caso das empresas "com perdas operacionais expressivas", que, este ano, apresentem EBITDA negativos, e que, por isso, corram o risco de fechar, o Estado vai atribuir "um apoio de até cinco milhões de euros", acrescentou o ministro da Economia.

(Notícia atualizada às 15h49)