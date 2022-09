CIP exige baixa do IVA da energia e alargamento dos apoios a empresas intensivas em eletricidade

O presidente da CIP, António Saraiva © Direitos Reservados

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal considera que "as medidas de apoio às empresas apresentadas pelo governo vão no sentido correto" e "têm de ser executadas imediatamente", mas, ainda assim, são insuficientes, revela a associação industrial, esta quinta-feira, em comunicado.

"Infelizmente, as medidas fiscais revelam-se fracas e ficam, portanto, aquém das necessidades. O pacote de medidas não mexe no IVA da eletricidade, gás e combustíveis, como seria importante que fizesse", destaca a CIP.

Para além disso, a confederação industrial alerta que "o apoio às empresas só é aplicável às indústrias intensivas em gás e não eletricidade". Por isso, a "CIP propõe que esta medida seja imediatamente repensada".

Outra das preocupações com o plano extraordinário dirigido às empresas para mitigar os efeitos da subida dos preços do gás natural prende-se com o endividamento das empresas. "Relativamente à nova linha de empréstimos com garantia mútua, de 600 milhões de euros, a CIP considera que "pode ser útil", mas alerta que, "em regra, as empresas não precisam de mais endividamento". "Numa altura em que a subida de juros parece estar ainda no início, o endividamento, apesar de em condições mais favoráveis, tem de ser tratado com extrema prudência", alerta.

Ainda assim, a confederação considera que as medidas anunciadas "tocam em diversas preocupações assinaladas em tempo útil pela CIP, designadamente o apoio mais consistente às empresas, entre elas muitas PME, cuja atividade implica o uso intensivo de energia; a definição de incentivos que favorecem os investimentos destinados à transição e eficiência energéticas; e a majoração dos custos em sede de IRC; e o alargamento dos apoios ao setor agroalimentar, área fundamental para Portugal."

Apesar de a CIP aplaudir o prolongamento da revisão extraordinária de preços nos contratos públicos, chama atenção que esta medida "não pode aplicar-se apenas às empreitadas públicas, tem de ter um escopo mais alargado".

Para além deste pacote de medidas, a CIP considera fundamental acelerar o PT 2020, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e também as medidas a cargo do Banco Português de Fomento (BPF), designadamente a conversão de 20% dos empréstimos em fundo perdido". "Os atrasos registados nestes três pilares colocam Portugal em desvantagem face aos outros países", sublinha.

A CIP, liderada por António Saraiva, aproveita ainda para sensibilizar o governo para a necessidade de um acordo de médio prazo entre parceiros sociais ou no âmbito do Orçamento do Estado para 2023 para "proteger e incentivar a produtividade e a competitividade do país". "Deste desígnio dependem a manutenção do emprego e a coesão nacional", conclui.