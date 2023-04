CIP junta Marcelo e Costa para debater Portugal com a sombra da lei laboral

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, vão marcar presença na conferência promovida pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal, a 12 de abril. © LUSA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, vão marcar presença na conferência promovida pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal, a 12 de abril, para debater os desafios da economia portuguesa e do diálogo entre governo e parceiros sociais.

O encontro surge já depois das alterações à lei laboral, aprovadas pelo Parlamento, no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno, terem sido publicadas em Diário da República. O pacote das medidas mais contestadas pelos patrões, como a proibição do outsourcing durante um ano depois de um despedimento ou o impedimento de o trabalhador poder rescindir créditos laborais quando sai da empresa, entram já em vigor a 1 de maio, Dia do Trabalhador.

A conferência, promovida em parceria com o Banco Montepio e o grupo Sonae, tem início às 10h do dia 12, próxima quarta-feira, e decorre no Centro de Congressos de Lisboa, segundo o comunicado que a CIP enviou à imprensa.

A sessão de abertura contará com as intervenções do presidente cessante da CIP, António Saraiva, e do primeiro-ministro, António Costa.

O primeiro painel, às 10h30, será dedicado ao tema "Os desafios da economia face à fragilidade da política" e terá como oradores o antigo ministro da Economia socialista, Augusto Mateus, o antigo vice-primeiro-ministro centrista, Paulo Portas, o ex-ministro Adjunto de António Costa, Pedro Siza Vieira, e o presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Vítor Bento.

No segundo painel, às 12h, subordinado à importância do diálogo social, vão participar o socialista e presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, o antigo ministro do Trabalho do PS, José António Vieira da Silva, o antigo secretário-geral da CGTP, Manuel Carvalho da Silva, e o ex-ministro do Trabalho, do CDS, Pedro Mota Soares.

Depois da pausa para almoço, às 14h30, a conferência prossegue com "Conversas com sentido - Inteligência artificial: eficiência em tempos de incerteza económica", que contarão com as intervenções do country manager da Google para Portugal, Bernardo Correia, e do diretor-geral da COTEC.

Às 15h, o terceiro painel será sobre "A nova economia: a disrupção digital" que terá como oradores a reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, o diretor-geral da Tabaqueira, Marcelo Nico, Jorge Portugal, o CEO da PALBIT, Jorge Ferreira, e o CEO do banco Montepio, Pedro Leitão

Pelas 16h30, realizar-se-á a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da CIP para o triénio 2020-2022, que foi adiada devido à pandemia da covid-19. Armindo Monteiro será o novo presidente da confederação, sucedendo no cargo a António Saraiva.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, irá encerrar a sessão às 17h50.