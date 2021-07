CIP pede medidas para compensar subida dos preços da energia no mercado grossista

O presidente da CIP, António Saraiva. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) está preocupada com o aumento do preço da energia nos mercados grossistas, nomeadamente no MIBEL, que abrange Portugal e Espanha. E critica a ausência de políticas públicas em Portugal para compensar a subida dos preços, tal como acontece noutros países europeus. Em maio, diz a CIP, a Península Ibérica e Itália foram os que apresentaram os valores mais elevados.

O preço da energia, explica a CIP, é "influenciado, não só pelo aumento do preço do gás natural, mas também pela escalada do preço da tonelada de CO2 emitido, que passou, em pouco tempo, de oito euros para mais de 55 euros! Este incremento decorre, também, de movimentos especulativos nos mercados financeiros, sendo o CO2 cada vez mais uma commodity".

De acordo com a confederação liderada por António Saraiva, a regulador da energia (ERSE) "tinha estimado para o ano 2021 um valor à volta de 50€/MWh, mas os preços spot no MIBEL já ultrapassaram os 90€/MWh".

O problema, adianta, é o que considera a "total ausência de medidas de proteção semelhantes às adotadas noutros Estados-Membros da União Europeia". Esta situação, defende a confederação, "penaliza fortemente a capacidade exportadora da indústria nacional, bem como a sua capacidade de produção para consumo interno, por falta de competitividade relativamente às importações e pode inviabilizar, a curto prazo, a permanência de várias instalações industriais em Portugal a par de um desinvestimento e diminuição da atividade em geral". A CIP diz mesmo que "o poder político não se pode alhear da escalada do preço do CO2 e da sua componente especulativa".

A CIP critica ainda a intenção do governo de acabar com a chamada "cláusula de interruptibilidade". "Será mais um e muito gravoso fator de agravamento da falta de competitividade em relação às empresas dos nossos concorrentes europeus. Temos dificuldade em perceber, do ponto de vista técnico, esta tentativa de acabar com esta cláusula de interruptibilidade", dizem os patrões em comunicado.