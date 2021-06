CIP reforça ligação económica com a Arábia Saudita

© D.R.

A CIP (Confederação Empresarial de Portugal) acaba de assinar, em Riade, um Memorando de Entendimento para a constituição do Saudi-Portugal Business Council, com o objetivo de reforçar a relação económica entre Portugal e a Arábia Saudita-

A confederação presidida por António Saraiva celebrou este acordo com a Saudi Chambers of Commerce and Industry.

Esta parceria permitirá criar condições para um maior diálogo entre os empresários dos dois países e a organização de iniciativas comerciais em ambos os mercados.

Construção e obras públicas, TIC, alimentação e bebidas, indústria, saúde, água e saneamento, turismo e inovação foram os setores que ambas as entidades já identificam como tendo potencial

O Business Council será protagonizado e operacionalizado pelo lado português pela AEP - Associação Empresarial de Portugal/Câmara de Comércio e Indústria.

Óscar Gaspar, em representação da CIP, na Arábia Saudita, referiu que a "assinatura deste memorando no dia de Portugal é simbólico da forma como os portugueses se posicionam: prontos para estabelecer contactos e procurar novas parcerias".