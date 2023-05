Cobertura de trabalhadores por contratação coletiva supera níveis pré-pandemia

Rua Santa Catarina, no Porto © Ivan del Val/Global Imagens

O número de instrumentos de regulamentação coletiva que, por norma dão mais benesses salariais e laborais face ao Código do Trabalho, aumentou significativamente no ano passado, tendo a taxa de cobertura atingido os níveis de pré-pandemia (2019), segundo o relatório anual sobre a evolução da negociação coletiva de 2022 apresentado esta segunda-feira pelo Centro de Relações Laborais do Ministério do Trabalho.

Assim, no ano passado, 855 998 mil trabalhadores por conta de outrem foram abrangidos por acordos coletivos, um crescimento face aos 636 241 funcionários potencialmente cobertos em 2021. O valor já atingiu níveis os níveis anteriores ao período da pandemia da covid-19, quando cerca de 800 mil usufruíam de acordos coletivos.​ Olhando para a evolução desde 2010, constata-se que, em 2010, cerca de 1,4 milhões de funcionários estavam cobertos por estes instrumentos, um número significativamente superior ao registado em 2022.

Também os instrumentos de regulamentação coletiva aumentou para 505, "o terceiro melhor ano da série" que se inicia em 2010, antes da troika chegar a Portugal, destacou Paula Agapito, do Centro de Relações Laborais, durante a apresentação do estudo.

Em relação à variação anual das tabelas salariais, verifica-se um aumento real de 3,9%, já descontando o impacto da inflação, de 3,9% e nominal de 5,5%.

