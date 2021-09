Cobrança coerciva em mínimos de 2009 devido à pandemia

António Mendonça Mendes, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo 06 Setembro, 2021 • 07:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pandemia atirou a cobrança coerciva para mínimos de 12 anos. Segundo avança o Jornal de Negócios nesta segunda-feira, 6 de setembro, o Estado cobrou cerca de 147 milhões de euros em dívidas, que estavam em processo de execução, entre janeiro e março de 2021, o que representa o valor mais baixo que foi cobrado coercivamente em três meses desde 2009.

Nos primeiros três meses de 2009, o Estado arrecadou quase 138 milhões de euros. No ano seguinte, a cobrança coerciva do primeiro trimestre subiu para os 200 milhões de euros, sendo que esteve praticamente estável nesses valores durante quase uma década. Em 2018 começou a crescer e em 2020 atingiu o valor mais alto em dez anos, de acordo com o Jornal de Negócios.

Contudo, a pandemia ditou uma inversão de tendência. É que, para dar mais capacidade a famílias e empresas para gerirem a sua tesouraria, o Governo suspendeu os processos de execução fiscal até 31 de março deste ano e criou planos prestacionais automáticos. Estas medidas, em conjunto com outras, traduziram-se numa diminuição dos valores arrecadados através da cobrança coerciva, acrescenta ainda o jornal especializado.