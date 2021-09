Comboio europeu partiu de Lisboa para a primeira etapa. Esta sexta chega a Madrid

Connecting Europe Express saiu da capital portuguesa sem a comissária europeia dos Transportes e seguiu pela linha da Beira Baixa até à Covilhã.

Quando a Comissão Europeia preferiu usar três comboios e replicar as viagens reais sobre carris no Velho Continente, até parecia que estava a contar com a confusão que ontem à tarde se gerou na estação do Oriente. O cenário fazia lembrar mais uma viagem de Alfa Pendular ou de Intercidades do que outra coisa.

Quando a locomotiva vermelha da CP chegou à linha seis com mais seis carruagens emprestadas pela Renfe estava a confusão instalada: pessoas de um lado para o outro a procurar a composição certa, que nem umas baratas tontas. Mas sobre a plataforma estavam dezenas e dezenas de convidados prontos para embarcar no Connecting Europe Express.

Foi a partir da capital portuguesa que o comboio europeu partiu, pontualmente, às 15h51. Os convidados misturaram-se com os passageiros que aguardavam pelo serviço regular da CP. A comissária europeia dos Transportes subiu a bordo, viu o interior das seis carruagens, todas pintadas de azul, mas não fez a viagem.

A partida do comboio atraiu dezenas de curiosos à saída da estação do Oriente. Não faltaram fotografias para documentar um momento único da ferrovia na Europa. Numa das carruagens seguiram o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, e os presidentes da CP e da Infraestruturas de Portugal. Nas restantes, alguns jornalistas portuguesas e membros da organização.

Como foram utilizadas carruagens Talgo das séries IV e V, a velocidade máxima permitida foi de 180 km/h. Na paragem do Entroncamento, saiu parte da comitiva do governo mas não faltaram os curiosos, devidamente vigiados pela Guarda Nacional Republicana.

Com a Covilhã como destino do primeiro dia, a organização escolheu a linha da Beira Baixa (seguindo por Entroncamento-Abrantes-Castelo Branco-Covilhã) em vez da Beira Alta (Entroncamento-Coimbra-B-Pampilhosa-Guarda-Covilhã).

Além de mostrar a linha da Beira Baixa totalmente eletrificada e arranjada, a escolha foi mais benéfica para a vista: a partir de Alferrarede, o comboio seguiu junto ao rio Tejo. Com o sol do final de tarde, o espelho de água brilhou e presenteou-nos com uma paisagem que apenas pode ser comparável, em Portugal, com a linha do Douro.

Pelas 19h49, quando chegámos à Covilhã, os passageiros foram recebidos com flores de jovens da vila de Tortosendo, recordando a receção à rainha D. Amélia, 130 anos antes, para a inauguração da linha da Beira Baixa.

A segunda etapa, amanhã, sai às 8h20 da Covilhã e terá como destino a capital espanhola, Madrid. Pela primeira vez em quase ano e meio vai passar um comboio de passageiros em Vilar Formoso, recordando as viagens para Espanha e França.