Comercialização de vinho da Madeira ultrapassou 5,3 milhões de euros no primeiro trimestre

A comercialização de vinho da Madeira atingiu 715,5 mil litros no primeiro trimestre de 2023, o que se traduziu em receitas de primeira venda superiores a 5,3 milhões de euros, indicou esta sexta-feira a Direção Regional de Estatística (DREM).

Os valores representam aumentos de 8,1% na quantidade e de 6,4% em valor comparativamente com o período homólogo, sendo que as vendas em território nacional apresentaram uma evolução positiva face ao primeiro trimestre de 2022, quer nas quantidades (+59,5%), quer em valor (+57,5%).

"Assim, a comercialização no mercado nacional atingiu os 170,2 mil litros e rendeu um valor aproximado a 1,4 milhões de euros, dos quais 122,3 mil litros e um milhão de euros são das vendas efetuadas na Região Autónoma da Madeira", refere a DREM.

De acordo com a autoridade regional de estatística e com base em dados fornecidos pelo IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, as exportações para os países da União Europeia rondaram os 329,4 mil litros, gerando uma valorização de 1,5 milhões de euros.

Estes valores representam variações homólogas de -1,0% em volume e de -5,6%, em valor.

"Por sua vez, as exportações para os países terceiros ficaram-se pelos 215,9 mil litros, produzindo uma receita de 2,4 milhões de euros, traduzindo diminuições de 3,0% e 4,8%, respetivamente", informa a Direção Regional de Estatística.

Nos países da União Europeia, destacam-se o aumento das vendas para o mercado francês, que continua a ser o mais importante, com variações de +14,8% e +14,0%, na quantidade e em valor, e para a Alemanha (+15,8%; +17,3%).

"Pela negativa, registe-se o desempenho da Bélgica, com variações de -55,8% e -26,7%, na quantidade e valor", refere a DREM.

Já no mercado extracomunitário, destacam-se os Estados Unidos (+34,9% nas quantidades e +0,7% em valor) e o Reino Unido (+23,6%; +29,8%) e pela negativa o Japão (-18,4%; -6,1%) e a Suíça (-55,2%; -81,6%).

"Do total comercializado, 74,8% correspondeu a vinho engarrafado, vendido em média a 9,01 euros/litro (9,33 euros/litro no primeiro trimestre de 2022)", esclarece a autoridade regional, adiantando que o restante vinho foi vendido a granel a um preço médio de 2,70 euros/litro (o mesmo valor que no período homólogo).