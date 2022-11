Comércio online em Portugal deverá atingir 129,5 mil milhões de euros em 2022

© Unsplash

O comércio eletrónico está a todo o gás, impulsionado por uma alteração profunda dos hábitos dos consumidores. No espaço de uma década, entre 2011 e 2021, o valor global gerado por esta modalidade aumentou cerca de 219%, passando de 38 mil milhões de euros para 121,3 mil milhões, ou seja, 56,5% do PIB nacional. Já em 2022, o montante deverá atingir os 129,5 mil milhões, o que representará uma vez mais 56% da soma de bens e serviços estimada pelo Governo para o ano corrente.

Aqueles dados integram a última edição do Estudo da Economia e da Sociedade Digital em Portugal, produzido pela ACEPI - Associação da Economia Digital em parceria com a consultora IDC. As entidades detalham que, do valor previsto para este ano, uma fatia de 121 mil milhões de euros corresponde ao comércio online realizado entre empresas e pelo Estado (business to business), enquanto outra, de 8 mil milhões, diz respeito às compras efetuadas online pelos portugueses.

Quanto ao número de compradores online em Portugal, que cresceu significativamente durante a pandemia para 52%, a ACEPI prevê que este suba até ao final do ano quatro pontos percentuais, para 56%, sendo expectável que a tendência de aumento se mantenha até 2026, com mais de 70% dos portugueses a fazer compras online nesse ano.

O que compram os portugueses

A ACEPI dá conta de que, tendo em conta as compras dos últimos três meses, 65% dos compradores gastaram até 300 euros online.

No topo das categorias de compras realizadas pelos portugueses na internet estão, à semelhança do ano anterior, a "roupa e acessórios de moda", com um crescimento de 10% face a 2020, os "serviços de alojamento" na categoria de serviços, e os "filmes ou séries" na categoria de conteúdos eletrónicos para download ou subscrição. Destacam-se ainda aumentos significativos nas "refeições entregues ao domicílio ou levantamento em loja", nos "produtos alimentares e bebidas" e "produtos para desporto".

"Tem sido habitual nos últimos anos constatar que muitos portugueses compram frequentemente online em sites estrangeiros. No entanto, verifica-se que a percentagem de compras online em Portugal é maioritariamente efetuada em sites portugueses (87%)", refere o relatório. Olhando para os sites com presença em Portugal, Worten, El Corte Inglés, Zara, Continente e Amazon são os mais procurados para as compras online e representam o maior nível de vendas.

A facilidade de compra e a flexibilidade de horários são as principais razões que levam os portugueses a comprar online, sendo o local de entrega mais solicitado por estes o domicílio. Em 2021, o MbWay foi o terceiro meio de pagamento no ranking nacional, com uma expressão muito similar à utilização de cartões de crédito, sendo que o Multibanco é o método mais usado, seguido da carteira digital como o Paypal e similares.