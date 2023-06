Comissão que avalia sistema de pensões adia conclusões para janeiro de 2024

Ana Mendes Godinho ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O prazo para a comissão de peritos que está a avaliar a sustentabilidade da Segurança Social, nomeadamente no âmbito das pensões, entregar o livro verde sobre o tema foi alargado por seis meses, até janeiro de 2024, foi anunciado esta sexta-feira.

"Dada a complexidade do tema e a diversidade de áreas em análise pela comissão, ao abrigo do mandato que lhe foi confiado, e a necessidade de uma extensa recolha e análise de dados, cuja tempestividade condicionou o progresso dos trabalhos, a comissão solicitou a extensão do prazo de entrega do relatório final", refere uma nota divulgada esta sexta-feira.

A mesma informação adianta que o novo prazo, acordado entre a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social, "para entrega do Livro Verde da Comissão é 31 de janeiro de 2024".

Criada por um despacho datado de julho de 2022, e assinado pela Ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, esta comissão tinha até ao final de julho para entregar o referido livro verde, contando agora com mais seis meses para concluir a tarefa.

A nova data foi acordada numa reunião da comissão com a ministra Ana Mendes Godinho e o secretário de Estado da Segurança Social realizada em meados deste mês, com a nota divulgada esta sexta-feira a indicar que até junho o grupo de peritos reuniu-se com os parceiros sociais e várias associações representativas de diversos grupos da população.

A comissão de peritos foi criada com a missão de analisar a sustentabilidade da Segurança Social, nomeadamente no que respeita à vertente das pensões, a diversificação de fontes de financiamento.

Até agora, adianta a mesma informação, a comissão tem focado a sua contribuição nos desafios da demografia e "nos domínios das respostas e áreas de potencial recomendação".