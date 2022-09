Comissão técnica poderá avaliar Ota e Alverca para o novo aeroporto

Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos © LUSA

Um dia depois de o governo ter aprovado a criação da comissão técnica independente que vai estudar pelo menos cinco soluções para o novo aeroporto, incluindo Alcochete, Montijo e Santarém, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, admitiu, esta sexta-feira, que outras soluções, como Ota ou Alverca, podem vir a ser avaliadas. "Nenhuma localização está impedida de ser novamente avaliada pela comissão técnica independente", afirmou o governante depois de questionado se Ota e Alverca também podem vir a ser analisadas.

Pedro Nuno Santos afirmou revelou ainda que "o governo tem 17 localizações estudadas para o novo aeroporto" e acrescentou: "Se dependesse de nós já tínhamos aeroporto, mas infelizmente não depende só de nós".

O ministro frisou ainda que "durante o próximo ano e três meses não compete ao governo estar a dar palpites sobre a localização do novo aeroporto, porque esse é o trabalho da comissão técnica independente".

Recorde-se que, em 2008, durante o segundo governo socialista de José Sócrates, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), que agora vai assumir os encargos da nova comissão técnica independente, emitiu um parecer a favor da localização da nova infraestrutura aeroportuária no Campo de Tiro de Alcochete em detrimento da Ota. O custo andaria à volta dos cinco milhões de euros. Em 2021, o presidente da ANA, José Luís Arnault, apresentou uma fatura mais elevada: 7,6 milhões de euros. A obra nunca chegou a avançar por causa da crise das dívidas soberanas que atingiu Portugal e levou à entrada da troika no país.

A comissão técnica independente encarregue de estudar a melhor localização para o novo aeroporto será liderada por um coordenador-geral nomeado pelo primeiro-ministro sob proposta do presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, do presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E tem até final de 2023 para apresentar uma avaliação estratégica sobre as cinco ou mais soluções para o futuro aeroporto. Será com base nesse relatório que o governo tomará uma decisão sobre a melhor localização.