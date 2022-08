Comissário europeu Gentiloni na Academia Socialista antes da rentrée com Costa em Leiria

© AFP

O poeta Manuel Alegre, o comissário europeu Paolo Gentiloni e a dirigente do espanhol PSOE Iratxe García Pérez são alguns oradores da Academia Socialista, que decorre entre 7 e 11 na Batalha e antecede a rentrée com António Costa em Leiria.

A Academia Socialista, designação oficial da iniciativa do PS, JS e do Grupo dos Eurodeputados Socialistas Portugueses, vai juntar na Batalha figuras como a cientista Maria Manuel Mota, os investigadores Luísa Schmidt e Carlos Farinha Rodrigues, os ex-ministros do Trabalho José Vieira da Silva e Helena André.

De acordo com o PS, a Academia Socialista vai reunir 80 jovens durante cinco dias, que "irão ter oportunidade de assistir a sessões sobre temas da atualidade política e estruturantes para o desenvolvimento do país, com oradores especialistas em várias áreas".

Paolo Gentiloni, comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Iratxe García Perez, líder do Grupo Parlamentar dos Socialistas & Democratas no Parlamento Europeu e Manuel Alegre são algumas das presenças já confirmadas pelos organizadores.

O comissário europeu fará uma intervenção no dia 08 sobre os desafios económicos da atualidade, seguindo-se a intervenção do consultor de comunicação Luís Paixão Martins dedicado ao tema "como perder e ganhar eleições".

A espanhola Iratxe García Perez intervirá no dia seguinte num jantar-debate subordinado ao tema "Um Futuro Progressista para a Europa?"

A academia arranca no dia 07 num hotel da Batalha com intervenções do presidente do partido, Carlos César, do eurodeputado Manuel Pizarro e do dirigente Walter Chicharro, terminando o dia com um jantar-debate com a cientista Maria Manuel Mota sob o tema: "O que aprendemos com a pandemia? Da ciência à sociedade global".

No dia 08, antes do comissário europeu intervir, haverá dois painéis, um sobre "Redistribuição da Riqueza e Impostos: mitos e realidades", com Carlos Farinha Rodrigues e o deputado socialista Miguel Costa Matos, e outro sobre o tema "Transição Verde e Emergência Climática: compromissos inadiáveis", com os investigadores Luísa Schmidt e Carlos Fulgêncio.

As sessões no dia 08 terminam com um jantar-debate com o médico socialista e presidente da SEDES, Álvaro Beleza, sobre "Política e cidadania: o contributo da sociedade civil".

O atual ministro da Economia, António Costa Silva, abre a sessão no dia 09 com uma intervenção sob o tema "Economia e Crescimento: desafios e oportunidades"

"Emprego, Proteção Social e Novas Formas de Trabalho: complementaridades e conflitos", decorre dia 09, com os ex-ministros de governos do PS José António Vieira da Silva e Helena André.

A eurodeputada e ex-ministra Maria Manuel Leitão Marques e Paula Cardoso abordarão o tema "Identidades e Desigualdades: será um caminho comum?" e a investigadora Joana Gonçalves de Sá falará sobre "A Revolução Digital e os Dados: como influenciam as nossas vidas?".

No último dia da Academia Socialista o eurodeputado e ex-ministro Pedro Marques e a administradora da Fundação Calouste Gulbenkian Cristina Casalinho falarão sobre "Crise Inflacionista: causas e consequências", seguindo-se um painel com a ministra Ana Abrunhosa e a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, sobre "Coesão e Descentralização: duas faces de uma mesma moeda?".

Antes de Manuel Alegre encerrar o evento com uma intervenção de tema livre, haverá um painel sobre "ventos da democracia e vaga populista: política e redes sociais no século XXI", com a intervenção do consultor de redes sociais José Paz Ferreira.

O dia 11 será dedicado à 'rentrée' do PS após as férias de verão com um comício encerrado pelo secretário-geral, António Costa, em Leiria.