Compensação aos senhorios por limite da subida das rendas custa 45 milhões

Em 2023, o aumento das rendas está limitado a 2%. © Artur Machado / Global Imagens

O Orçamento de Estado para 2023 (OE2023) prevê que a compensação aos proprietários devido à limitação do aumento das rendas a 2% no próximo ano tenha um custo orçamental de 45 milhões de euros.

Os cerca de um milhão de senhorios portugueses vão ser compensados através de benefícios fiscais em sede do IRS e IRC.

"No âmbito do Programa Famílias Primeiro, foi estabelecida uma restrição temporária à aplicação do regime geral quanto à atualização das rendas associadas a arrendamento urbano e rural, não podendo esta atualização, que seria de 5,43 %, ultrapassar um máximo de 2 % durante o ano civil de 2023", lê-se no relatório do OE2023.

O governo propõe que esta medida seja "complementada com um benefício fiscal sobre os rendimentos prediais, também de natureza extraordinária e transitória, que visa mitigar os efeitos económicos da mesma".

Em sede de IRS, os senhorios com uma taxa aplicável de 28% terão um coeficiente de apoio de 0,91. O benefício vai gradualmente diminuindo, acompanhando a redução da taxa aplicável.

Já ao nível do IRC, o coeficiente de apoio é de 0,87.

