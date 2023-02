Comprar casa é mais caro em 12 capitais de distrito

© Alfredo Cunha/Global Imagens

Continua a ser caro comprar casa em Portugal. Quem o diz é o Idealista no seu índice de preços mensal, que revela que embora os preços das casas se tenham mantido estáveis em fevereiro - a 2475 euros, em média, por metro quadrado -, a verdade é que as habitações encareceram em 12 capitais de distrito.

Viana do Castelo lidera a lista das subidas, com um aumento de 5,2%, sendo que em Lisboa os preços aumentaram 1,2%, enquanto no Porto se mantiveram estáveis. Relativamente à variação trimestral e anual, os preços das casas em Portugal subiram 0,6% e 6%, respetivamente.

Enquanto os preços das casas desceram em Vila Real (-2,9%), Aveiro (-1,5%), Évora (-1,5%), Beja (-1,1%) e Leiria (-1,1%), subiram noutras 12 capitais de distrito. As mais caras foram com Viana do Castelo (5,2%), Braga (5,1%) e Guarda (4,6%), seguindo-se Santarém (3,5%), Portalegre (2,5%), Faro (1,7%), Funchal (1,6%), Setúbal (1,6%), Lisboa (1,2%), Castelo Branco (0,9%), Viseu (0,8%) e Ponta Delgada (0,6%.

Em Bragança, Porto e Coimbra os preços mantiveram-se, enquanto em Vila Real, Aveiro, Évora, Beja e Leiria desceram (-2,9%, -1,5%, -1,5%, (-1,1% e -1,1% respetivamente.

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa, a 5178 euros o metro quadrado. Já o Porto (3274 euros/m2) e Funchal (2743 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares.

Seguem-se Faro (2.625 euros/m2), Aveiro (2495 euros/m2), Setúbal (2208 euros/m2), Évora (2016 euros/m2), Ponta Delgada (1772 euros/m2), Coimbra (1702 euros/m2), Braga (1609 euros/m2), Viana do Castelo (1484 euros/m2), Leiria (1331 euros/m2) e Viseu (1288 euros/m2).

Já as cidades mais económicas são Portalegre (696 euros/m2), Castelo Branco (829 euros/m2), Guarda (833 euros/m2), Bragança (872 euros/m2), Beja (960 euros/m2), Santarém (1130 euros/m2) e Vila Real (1237 euros/m2).