Compras através das redes sociais duplicaram, mas consumidores estão mais cautelosos

O universo de compradores através das redes sociais duplicou em Portugal nos últimos 10 anos. Contudo, os consumidores estão mais cautelosos e cerca de 75% tem por hábito procurar recomendações de outros compradores e 84% admitem que as suas decisões de compra são influenciadas por opiniões online., de acordo com um estudo da Consumers Trust a propósito do Dia Mundial das Redes Sociais, que se assinala a 30 de junho.

A tendência das compras online é crescente e mais de um terço dos portugueses com perfis em redes sociais (37,4%), fazem as suas compras diretamente através destas plataformas. Na última década, o número aumentou para 22,7%, face aos 14,7% registados em 2013.

De acordo com os resultados do estudo da Consumers Trust, quando questionados sobre se já reclamaram via Portal da Queixa, 72,7% dos inquiridos afirma que sim e destes, 61,7% diz que o problema foi resolvido.

Tais dados reforçam a ideia de que o consumidor é agora mais atento e condicionado pelas opiniões de outros compradores. Aliás, desistir de comprar por ler experiências negativas de outras pessoas que não tenham sido resolvidas, foi um fator apontado por 75,5% dos inquiridos.

Questionados sobre o nível de satisfação por terem conseguido resolver uma reclamação, 47,1% atribuiu a classificação 10 (numa escala de 1 a 10). Sobre a razão que contribuiu para a não-resolução do problema reportado, 46,6% indicou que foi devido à marca não responder e 31,5% justificou que a marca respondeu, mas não apresentou uma solução válida.

20% conhece Portal da Queixa pelas redes sociais

São mais de 20% os inquiridos que dizem ter conhecido o Portal da Queixa através das redes sociais, contra os 60% que referem que foi via pesquisa no Google.

À questão se consideram a partilha pública de reclamações, através do Portal da Queixa, vantajosa para os consumidores, a esmagadora maioria respondeu afirmativamente e com várias justificações: "sim, porque pressiona as marcas a melhorarem os seus serviços" (32%); "sim, porque possibilita a consulta por parte de outros consumidores" (26%); "sim, porque permite resolver rapidamente problemas de consumo (15%); "sim, porque é gratuito e 24h disponível" (14,7%). Apenas 1,6% dos inquiridos considera que "não" por ser apenas digital.

De referir que, o estudo da Consumers Trust realizou-se por inquérito online, entre os dias 6 e 26 de junho, e contou com um universo de 2054 inquiridos entre as faixas etárias dos 18 anos e +65 anos. Mais de 60% das respostas foram do género masculino e perto de 40% do género feminino.