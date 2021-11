Concertação social vai procurar "elementos de equilíbrio" no salário mínimo

Francisco Assi, presidente do CES. © Miguel Pereira/Global Imagens

As confederações patronais abandobaram a concertação social, para depois voltarem às negociações, o que vai acontecer na próxima terça-feira, em que estará em cima da mesa a subida do salário mínimo nacional (SMN). Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Francisco Assis considera que os patrões nunca assumiram"abertamente" que são contra um aumento do SMN para 705 euros brutos, vincando que têm sublinhado que "nem todos os setores da economia estão nas mesmas condições".

O presidente do CES adianta que "tem de se encontrar muitas vezes elementos de equilíbrio", e regresso das conferações patrinais - CIP, CAP;CCP e CPT - à concertação explica-se pelo facto de que "compreenderam que a sua presença era imprescindível e que era negativo que estivessem de fora durante muito tempo. E, segundo, que há uma abertura de todas as partes para o diálogo. Agora, se vai haver acordo, isso não conseguimos antecipar", adirma.

A subida do salário minimo foi uma das razões que levou à não aprovação da proposta de Orçamento do Estado para 2022, com o PCP irredutível em relação a um aumento até 850 euros até ao final do ano.

Na mesma entrevista ao programa Conversa Capital, Francisco Assis defende que "depois das eleições tem de haver diálogo entre todos os partidos políticos, do PS e dos demais partidos políticos". Sobre o cenário de "bloco central", Assis diz que não o defende como "solução natural", mas também não a "demoniza". "Aparentemente, há duas coisas de que os portugueses têm medo: maiorias absolutas e governo de bloco central". Em parte, explica, devido à "tendencial ocupação do aparelho do Estado".