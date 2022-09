Concluídas obras no Porto da Ericeira no valor de 1,6 milhões de euros

© RODRIGO ANTUNES/LUSA

As dragagens e obras de reforço no quebra-mar do Porto da Ericeira, no concelho de Mafra, terminaram em julho e representaram um investimento de 1,6 milhões de euros, informou esta quinta-feira a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.

Iniciadas em novembro de 2021, as obras neste porto do distrito de Lisboa "motivaram várias paragens, forçando mesmo a recolha da draga ao Porto de Peniche por diversas vezes, de forma a evitar acidentes" devido às condições do mar.

Mas, ficaram concluídas em julho, "com a realização do levantamento batimétrico final, tendo-se esgotado o volume de sedimentos a dragar previsto no contrato", segundo esclareceu à agência Lusa a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.

Foram dragados 260 mil metros cúbicos de areia da rampa e varadouro do porto, melhorando assim as condições de navegabilidade e acessibilidade ao porto e regularizada a areia da parte emersa da praia dos Pescadores, repondo a dimensão e cotas anteriores à ampliação do quebra-mar, indicou a direção-geral.

Os trabalhos incluíram o transporte e imersão dos sedimentos dragados, para alimentar a deriva litoral e combater a erosão costeira.

Foram também efetuadas obras de reforço do quebra-mar, com a colocação de enrocamentos de grandes dimensões na zona da cabeça do molhe, proporcionando uma maior robustez e segurança desta obra de proteção do porto.