Concurso para contratação de médicos arrisca ficar com 400 vagas vazias

O concurso nacional para a contratação de recém-especialistas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) arrisca chegar ao fim com mais de 400 vagas por preencher, dá conta o Jornal de Notícias esta quarta-feira. Isto acontece porque há mais vagas do que médicos com a formação concluída.

Para o concurso em causa há 1.636 vagas, mas há apenas 1.220 recém-especialistas. De acordo com o mesmo jornal, desde 2018 que o governo abre vagas a mais para atrair médicos que estão fora do SNS.

Para o bastonário dos Médicos, Miguel Guimarães, citado por aquele jornal, Portugal é "o país da OCDE que mais aumentou a capacidade formativa nos últimos anos". Por isso, o número de vagas até pode ser mais, mas só se o Ministério da Saúde fizer "o seu papel". Para o bastonário, esse papel, é estancar a saída de profissionais experientes do SNS.