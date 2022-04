Concursos de obras públicas caem 8% no primeiro trimestre e somam 892 milhões

Concursos de obras públicas caem 8% no primeiro trimestre de 2022 © José Carmo/Global Imagens

O volume de concursos de empreitadas de obras públicas promovidos no primeiro trimestre deste ano baixou 8% face aos primeiros três meses de 2021, atingindo os 892 milhões, divulgou esta quinta-feira a associação do setor.

De acordo com a AICCOPN - Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, a variação entrou em terreno negativo depois de uma variação nula no mês anterior.

Sobre o total dos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados - objeto de reporte no Portal Base -, atingiram o volume de 413 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, menos 56% contra o registado no período homólogo de 2021, "prolongando-se uma variação negativa em termos homólogos acumulados que se regista desde dezembro".

Os contratos de empreitada celebrados no âmbito de concursos públicos, neste período de análise, por sua vez, situaram-se em 315 milhões de euros, valor inferior em 52% ao observado em igual período do ano anterior.

Já os contratos celebrados através de ajustes diretos e consultas prévias recuaram 36% em termos homólogos, para 79 milhões de euros, conclui a associação do setor.