Concursos de obras públicas sobem 82% até junho e somam 3.246 milhões

© EPA/TOMS KALNINS

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Julho, 2023 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O montante dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos no primeiro semestre subiu 82% em termos homólogos, para 3.246 milhões de euros, informou esta quinta-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Segundo o mais recente Barómetro das Obras Públicas da AICCOPN, "no primeiro semestre de 2023 o valor global de concursos de empreitadas de obras públicas promovidos ascendeu a 3.246 milhões de euros, montante que traduz um significativo crescimento de 82% quando comparado com os 1.786 milhões de euros apurados no mesmo semestre de 2022".

De igual modo, nos primeiros seis meses deste ano foram celebrados e registados no Portal Base contratos de empreitadas de obras públicas num total de 1.088 milhões de euros, 36% acima do registado para o período homólogo de 2022.

Os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias alcançaram 266 milhões de euros, o equivalente a uma subida de 37% em termos homólogos.

O total de contratos celebrados no primeiro semestre do ano representou 1.443 milhões de euros, numa subida de 38% em relação ao montante somado no período homólogo.