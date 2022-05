Confagri pede redução da carga fiscal sobre gasóleo agrícola

Presidente da Confagri, Manuel Santos Gomes © Direitos Reservados

A Confederação das cooperativas agrícolas pediu ao Governo a redução da carga fiscal sobre o gasóleo colorido e o alargamento da majoração para os pequenos agricultores, alertando que "inúmeras explorações" correm risco.

"Os combustíveis representam uma componente importante dos custos de produção no setor agrícola, por essa razão, e face à escalada de preços do petróleo, a Confagri [Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal] apresentou ao Ministério da Agricultura propostas para a atenuação dos custos com os combustíveis", indicou, em comunicado.

A Confagri precisou ter apresentado propostas para a redução da carga fiscal sobre o gasóleo colorido e o alargamento da majoração à utilização do gasóleo colorido para os pequenos agricultores.

Esta confederação alertou também para que o aumento da carga fiscal sobre o gasóleo agrícola está a pôr em risco a viabilidade de inúmeras explorações.

O Ministério da Agricultura esclareceu hoje que a subida do preço do gasóleo colorido deve-se, essencialmente, ao aumento da cotação internacional da matéria-prima e não à componente fiscal, que apresenta taxas reduzidas.

"Todas as variações no preço de venda ao público do gasóleo agrícola têm que ver, no essencial, com o aumento da cotação internacional da matéria-prima e não com a componente fiscal", indicou, em comunicado, o Ministério da Agricultura e Alimentação.

Segundo o mesmo documento, sobre o gasóleo agrícola incide uma taxa de ISP (imposto sobre produtos petrolíferos) de 7,3 cêntimos por litro e uma taxa de carbono de 5,9 cêntimos por litro.

Acresce ainda uma taxa de IVA (imposto sobre o valor acrescentado) de 13%.