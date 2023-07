Confederação de Comércio e Serviços recomenda teletrabalho durante a Jornada Mundial da Juventude

João Vieira Lopes, presidente da CCP © Gerardo Santos/Global Imagens

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) aconselha as empresas da região de Lisboa que implementem o regime de teletrabalho durante os dias 31 de julho e 4 de agosto, a coincidir com a realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), segundo um comunicado enviado esta quinta-feira às redações.

A mesma nota indica que esta "recomendação foi aprovada pela direção da CCP esta quinta-feira, após análise das mais recentes informações sobre as iniciativas da JMJ e, em particular, de todas as questões relacionadas com as dificuldades de circulação que vão ser impostas em Lisboa sendo esperados mais de um milhão de participantes". Nesse sentido, a CCP propõe às entidades associadas a adoção do teletrabalho, sempre que possível e se justifique.

O presidente da CCP, João Vieira Lopes, explica que a confederação patronal decidiu "recomendar o regime de teletrabalho durante os dias das JMJ para que as empresas dos setores dos serviços e do comércio possam adequar da melhor forma a sua atividade aos constrangimentos existentes, recorrendo ao teletrabalho".

"É importante darmos este sinal inclusive tendo em conta que, quer o governo quer a Câmara Municipal de Lisboa optaram já pela tolerância de ponto", acrescentou o líder da CCP.

Ainda assim, Vieira Lopes reconhece que em muitas atividades como o comércio alimentar, a restauração, o transporte rodoviário de passageiros e mercadorias "o trabalho presencial será determinante para o sucesso da JMJ". Por isso, nestes casos "será necessário garantir as condições de operacionalidade e de circulação, devidamente conjugadas com as entidades oficiais", alerta.

A CCP junta-se assim à Confederação Empresarial de Portugal (CIP) que já tinha recomendado aos seus associados a adotação do trabalho remoto. No início de julho, à margem da reunião da Comissão Permanente da Concertação Social, que junta governo, patrões e sindicatos, o presidente da CIP, Armindo Monteiro, revelou que entregou uma proposta aos seus associados que "recomenda o teletrabalho durante Jornada Mundial da Juventude", que decorre de 1 a 6 de agosto, em Lisboa.

Esta confederação empresarial representa 1,8 milhões de trabalhadores, e cerca de 320 associações das mais diversas áreas: indústria, comércio e agricultura industria.

A Câmara de Lisboa vai conceder tolerância de ponto aos trabalhadores do município no dia 4 de agosto, para poderem participar na JMJ, e recomenda teletrabalho de 31 de julho a 3 de agosto.

Também o governo decidiu dar tolerância de ponto a 3 e 4 de agosto aos trabalhadores que exercem funções públicas em serviços localizados em Lisboa, segundo um despacho assinado pelo primeiro-ministro, António Costa.

"O governo decidiu conceder tolerância de ponto nos dias 3 e 4 de agosto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos, localizados no concelho de Lisboa", informou o gabinete do primeiro-ministro num comunicado.

"Excetuam-se os serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do governo competente", acrescenta.