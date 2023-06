Confiança das famílias renova máximos em junho, mas a dos empresários estagna

Portugueses estão mais otimistas quanto à situação financeira do agregado familiar © Ivan del Val/Global Imagens

O indicador de confiança dos consumidores continuou a subir em junho, renovando o valor máximo desde fevereiro do ano passado, antes da guerra na Ucrânia, enquanto o indicador de clima económico, referente ao sentimento das empresas, estabilizou os níveis, após ter diminuído no mês anterior, segundo o Inquérito de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores, divulgado esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O gabinete estatístico destaca que a recuperação na confiança das famílias dá-se depois de o indicador ter registado, em novembro passado, o valor mais baixo desde o início da pandemia em abril de 2020.

Para a melhoria observada no corrente mês, terão contribuído as expectativas de evolução futura da situação económica do país, a situação financeira do agregado familiar e a realização de compras importantes, assim como as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar.

De notar que as perspetivas futuras em relação à situação económica do país aumentaram "significativamente entre abril e junho, retomando a trajetória ascendente observada desde novembro de 2022, que havia sido interrompida em março", tendo renovado o máximo desde fevereiro de 2022.

Do outro lado, o indicador de clima económico manteve-se estável face aos valores de maio, com a confiança a aumentar na construção e obras públicas e nos serviços, e a recuar na indústria transformadora e no comércio, indica o INE.

Quanto à evolução futura dos preços de venda, as expectativas diminuíram em todos os setores, no mês de junho: a indústria transformadora atingiu o valor mais baixo desde maio de 2020, o comércio desde fevereiro de 2021 e a construção e obras públicas e os serviços desde abril e junho de 2021, respetivamente.

Enquanto na indústria transformadora os empresários estão pessimistas em relação às perspetivas de produção, apreciações relativas aos stocks de produtos acabados e opiniões sobre a evolução da procura global, no comércio a confiança é impactada pelas expectativas quanto ao volume de stocks e de atividade da empresa.

"Em junho, o indicador de confiança aumentou no comércio por grosso e diminuiu no comércio a retalho", aponta o Instituto Nacional de Estatística.

Já na construção e obras públicas são as perspetivas de emprego e as apreciações sobre a carteira de encomendas que fazem aumentar a confiança. Nos serviços, destaca-se o contributo positivo das perspetivas sobre a atividade da empresa e a estabilização das opiniões acerca da evolução da carteira de encomendas.