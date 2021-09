Confiança dos consumidores aumenta e apromixa-se de valores pré-pandemia

© DR

Os consumidores portugueses estão mais confiantes, com os valores do indicador de confiança do Instituto Nacional de Estatística (INE) a subir este mês e no anterior, depois da queda de julho. "O indicador de confiança dos consumidores aumentou em agosto e setembro, depois da diminuição observada no mês precedente, aproximando-se dos valores pré-pandemia registados no início de 2020", avança o INE.

A contribuir para este aumento de confiança dos portugueses estão "as expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país, assim como das opiniões sobre a evolução passada e futura da situação financeira do agregado familiar".

Já "as expectativas relativas à evolução futura da realização de compras importantes contribuíram negativamente" para o indicador, sublinha o INE.

O indicador de clima económico não evoluiu favoravelmente neste mês de setembro, tendo diminuído e "apresentando um comportamento irregular desde julho quando se interrompeu a recuperação observada desde março", observa o gabinete de estatística.

A confiança dos empresários nos setores da Construção e Obras Públicas, Comércio e Serviços baixou, enquanto que na indústria transformadora subiu, depois de ter caído nos meses de junho e julho.

Na indústria, a evolução do indicador deveu-se "ao contributo positivo das expectativas de produção e das opiniões sobre a evolução da procura global, de forma mais intensa no primeiro caso, tendo as apreciações relativas aos stocks de produtos acabados contribuído negativamente", lê-se na nota do INE.

Na construção o sentimento evoluiu menos favoravelmente, depois de ter "aumentado de forma expressiva em agosto", por causa "do contributo negativo das perspetivas de emprego, uma vez que o saldo das apreciações sobre a carteira de encomendas aumentou". Ainda nesta área, é na Promoção Imobiliária e Construção de Edifícios que há mais pessimismo.

No comércio, "o indicador de confiança diminuiu de forma expressiva no Comércio por Grosso e aumentou no Comércio a Retalho".

Dentro dos serviços, a queda da confiança deveu-se sobretudo às expectativas menos positivas nas áreas de Atividades de informação e de comunicação e de Alojamento, restauração e similares.