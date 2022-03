Confiança dos consumidores com "redução abrupta" em março

Rua de Santa Catarina, Porto © Igor Martins/Global Imagens

O indicador de confiança dos consumidores "diminuiu abruptamente" em março, após ter aumentado nos dois primeiros meses de 2022, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE), que aponta o contexto da guerra contra a Ucrânia a marcar negativamente as expectativas das famílias quanto à evolução futura da situação económica do país e da sua situação financeira: É a segunda maior redução da série face ao mês anterior, só superada pela diminuição verificada em abril de 2020, no início da pandemia.

Já o indicador de clima económico de clima económico diminuiu "de forma moderada" em março, após ter atingido no mês anterior um nível idêntico ao verificado em fevereiro de 2020 e de ter apresentado um "comportamento irregular" entre julho e janeiro. Indústria Transformadora e Construção e Obras públicas são os setores em que os indicadores de confiança caíram. No Comércio e Serviços aumentaram.

Os dados são dos inquéritos qualitativos de conjuntura às empresas e aos consumidores, do INE, e que mostram que, além da quebra no indicador de confiança, também o saldo das perspetivas relativas à evolução futura da situação financeira do agregado familiar registou, em março, a segunda maior diminuição da série, ainda que, neste caso, "distante da observada em abril de 2020".

O saldo das opiniões sobre a evolução passada dos preços aumentou nos últimos seis meses, destaca o instituto de estatística, "prolongando a trajetória marcadamente ascendente iniciada em março de 2021 e atingindo valores que não eram observados desde julho de 2008". O saldo das perspetivas relativas à evolução futura dos preços teve, em março, o maior aumento da série iniciada em setembro de 1997, "superando largamente o valor máximo anterior".

Quanto às empresas, o indicador de confiança da Indústria Transformadora diminuiu em março - após ter aumentado no mês anterior -, devido ao contributo negativo de todas as componentes, ou seja, opiniões sobre a evolução da procura global, apreciações relativas aos stocks de produtos acabados e perspetivas de produção.

No Comércio, o indicador de confiança subiu em março, depois de uma diminuição em fevereiro. "A evolução do último mês resultou dos contributos positivos do saldo das apreciações sobre o volume de stocks e das opiniões sobre o volume de vendas, tendo as perspetivas de atividade da empresa contribuído negativamente", refere o INE.

Já nos Serviços, a confiança subiu em março, pelo segundo mês consecutivo, com o INE a explicar que a recuperação do indicador se deveu ao contributo positivo das opiniões sobre a evolução da carteira de encomendas e das apreciações da atividade da empresa, tendo as perspetivas relativas à evolução da procura contribuído negativamente.

Por fim, na Construção e Obras Públicas março marca o segundo mês consecutivo de quebra no indicador de confiança, interrompendo a tendência crescente desde maio de 2020 e que permitira atingir em janeiro de 2022 ao valor máximo desde dezembro de 2001, sublinha o INE. A carteira de encomendas e as perspetivas de emprego são as duas componentes que levaram a uma quebra da confiança.