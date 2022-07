Confiança dos consumidores e clima económico aumentam em julho

© Orlando Almeida / Global Imagens

O indicador de confiança dos consumidores aumentou em julho, após diminuição em junho, mantendo-se estável desde a segunda forte queda em março deste ano, superada apenas pela de abril de 2020, ano do início da pandemia de covid-19, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira.

"O indicador de confiança dos consumidores aumentou em julho, após a diminuição abrupta em março, a segunda mais intensa da série, apenas superada pela registada em abril de 2020 no início da pandemia", atesta o INE.

Já o saldo das perspetivas dos consumidores relativas à evolução dos preços "aumentou nos últimos dez meses, prolongando a trajetória acentuadamente ascendente iniciada em março de 2021 e atingindo o valor máximo da série".

Em relação ao indicador de clima económico, o gabinete de estatística disse que "aumentou em julho, depois de ter diminuído em maio e junho". Neste mês, os indicadores de confiança aumentaram na construção e obras públicas, mas diminuíram na indústria transformadora, no comércio e nos serviços nos dois casos.

Segundo o INE, os saldos das expectativas dos empresários acerca do futuro dos preços diminuíram em todos os setores, após registarem máximos em junho na construção e obras públicas, em abril na indústria transformadora e nos serviços e em março no comércio.

De acordo com o instituto estatístico, a evolução do indicador no último mês "resultou, sobretudo, do contributo positivo das expectativas relativas à evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias, tendo as perspetivas sobre a situação económica do país também contribuído positivamente".

Por seu turno, "as opiniões e as expectativas relativas à situação financeira do agregado familiar registaram contributos negativos".

Já a evolução do indicador de confiança na indústria transformadora, deveu-se "ao contributo negativo das apreciações relativas aos stocks de produtos acabados, tendo as opiniões sobre a evolução da procura global apresentado um contributo nulo e as perspetivas de produção um contributo positivo".

O indicador de confiança diminuiu nos agrupamentos de bens de consumo, investimento e bens Intermédios.

No caso do indicador de confiança da construção e obras públicas aumentou significativamente em julho, "interrompendo o movimento descendente iniciado [no mês de] fevereiro".

O INE explica que este aumento se "refletiu o contributo positivo das duas componentes, apreciações sobre a carteira de encomendas e perspetivas de emprego".

No setor do comércio, o indicador de confiança diminuiu, após aumento no mês anterior, tendo a "evolução do indicador resultado dos contributos negativos das opiniões sobre o volume de vendas e das apreciações sobre o volume de stocks, enquanto as perspetivas de atividade da empresa contribuído positivamente", atesta o INE.

Relativamente ao indicador de confiança no setor dos serviços, diminuiu em julho, após o aumento no mês de junho.

"O comportamento do indicador resultou do contributo negativo de todas as componentes, opiniões sobre a evolução da carteira de encomendas e apreciações sobre a atividade da empresa, tendo as perspetivas relativas à evolução da procura, de forma expressiva nos dois primeiros casos", conclui o INE.