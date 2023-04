Confiança dos consumidores e clima económico voltam a subir em abril

Confiança subiu nos setores da construção e obras públicas, e serviços, mas recuou na indústria transformadora e comércio. © D.R.

Os indicadores de confiança dos consumidores e de clima económico voltaram a aumentar em abril, tendo a confiança subido na construção, obras públicas e serviços e recuado na indústria transformadora e comércio, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os resultados dos "Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores" do INE, "o indicador de confiança dos consumidores aumentou entre dezembro e abril, depois de ter diminuído nos três meses anteriores, que culminou em novembro no valor mais baixo desde abril de 2020 no início da pandemia".

Quanto ao indicador de clima económico, "aumentou entre janeiro e abril, invertendo o movimento descendente iniciado em março de 2022".