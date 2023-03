Confiança dos consumidores e das empresas volta a reforçar em março

© Rita Chantre/Global Imagens

O indicador de confiança dos consumidores, que tinha atingido, em novembro passado, o valor mais baixo desde o início da pandemia, em abril de 2020, aumentou entre dezembro e março, interrompendo o perfil negativo dos três meses anteriores, segundo os dados divulgados esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No mesmo sentido, também o indicador de clima económico, que resulta do inquérito de conjuntura às empresas, aumentou entre janeiro e março, "invertendo o movimento descendente iniciado há um ano". Olhando para os setores, enquanto a indústria transformadora e a construção e obras públicas viram os níveis de confiança aumentar, o comércio e os serviços conheceram uma diminuição.

Segundo o instituto, a melhoria da confiança dos consumidores no passado mês resultou do contributo positivo das perspetivas futuras em relação à realização de compras importantes por parte das famílias. Já as expectativas face à futura situação económica do país e da situação financeira do agregado familiar, assim como as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar registaram um contributo negativo.

O saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país diminuiu em março, após ter aumentado nos quatro meses anteriores e de ter atingido, em fevereiro, o valor mais elevado desde fevereiro de 2022. Na mesma linha, também o saldo das perspetivas relativas à evolução futura da situação financeira do agregado familiar diminuiu ligeiramente em março.

Por seu turno, o saldo das opiniões sobre a evolução passada dos preços aumentou em março, depois de ter recuado nos últimos quatro meses face ao valor máximo da série registado em outubro. Pelo contrário, as perspetivas relativas à evolução futura dos preços diminuíram no último mês, retomando a trajetória descendente observada desde março de 2022.

No que à confiança dos empresários diz respeito, o saldo das expectativas sobre a evolução futura dos preços de venda diminuiu de "forma expressiva" entre novembro e março na indústria transformadora, tendo atingido o valor mais baixo desde outubro de 2020. O mesmo sucedeu no comércio, que atingiu o nível mais baixo desde outubro de 2021. Já construção e obras públicas e nos serviços "verificaram-se reduções moderadas".