Confinamento é para manter durante o mês de março, anuncia António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, durante uma conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 07 de janeiro de 2021. O primeiro-ministro admitiu hoje que na próxima semana o Governo poderá tomar medidas mais restritivas para fazer face ao aumento de contágios e adiantou que vai proceder à audição dos partidos e dos parceiros sociais. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

O primeiro-ministro acredita que o confinamento geral decretado desde meados de janeiro está a ter resultado com a diminuição do número de casos e redução do número de internamentos, mas o confinamento é para manter durante o mês de março.

"O confinamento está a produzir resultados e é merecido um agradecimento aos portugueses", sublinhou António Costa no final do Conselho de Ministros, mas apesar dos indicadores positivos o confinamento geral vai ficar ainda durante o próximo mês.

"Não só diminuímos os novos casos nestas duas semanas e também na redução do risco de transmissibilidade que está em 0.77 o mais baixo desde o início da pandemia com a redução efetiva de novos casos diários", justificou o primeiro-ministro.

"A situação continua a ser extremamente grave", frisou o chefe do Governo.

O parlamento aprovou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência até 01 de março para permitir medidas de contenção da covid-19, com votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP, PAN e a deputada Cristina Rodrigues e votos contra do PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e Joacine Katar Moreira. O Bloco de Esquerda absteve-se.

No decreto presidencial que renova o estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa admite que sejam impostos limites ao ruído em certos horários nos edifícios habitacionais para não perturbar quem está em teletrabalho.

O documento inclui ainda uma ressalva a permitir a venda de livros e materiais escolares, estabelecendo que estes produtos "devem continuar disponíveis para estudantes e cidadãos em geral".