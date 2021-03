Confinamento impõe "redução expressiva" da atividade económica

Pandemia deixou as cidades vazias © Orlando Almeida / Global Imagens

As medidas de restrição impostas por este último confinamento geral - e restante conjuntura da pandemia de covid-19 - levaram a uma "redução expressiva da atividade económica" em Portugal no início deste ano, assinala esta quarta-feira Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em Portugal, a informação disponível para janeiro e fevereiro, num contexto de novas medidas restritivas de resposta à pandemia, revela uma redução expressiva da atividade económica", resume a síntese económica de conjuntura.

Nesta análise o INE indica que os valores de levantamentos e de pagamentos de serviços e de compras na rede Multibanco registaram, em termos homólogos, uma queda de 25,7% em fevereiro, superior ao mês anterior (-18,7%). As vendas de automóveis ligeiros de passageiros que afundaram 30,5% em janeiro e 59,0% em fevereiro. E as vendas de veículos comerciais ligeiros diminuíram 17,8% (-19,2% no mês anterior) e os veículos pesados aumentaram 19,2% (-20,8% em janeiro).

Consumidores, comércio e serviços menos confiantes

Os consumidores portugueses estão menos confiantes. "Em fevereiro, o indicador de confiança dos consumidores diminuiu, após ter aumentado nos dois meses anteriores, de forma menos intensa em janeiro. O indicador de clima económico intensificou em fevereiro a redução observada no mês anterior, recuando para um nível próximo do verificado em julho de 2020", destaca o INE.

Já o indicador de clima económico, feito com base em inquéritos qualitativos feitos às empresas, caiu pelo 11º mês consecutivo, traduzindo o pessimismo dos agentes com a evolução da situação económica. "O indicador de clima económico intensificou em fevereiro a redução observada no mês anterior, recuando para um nível próximo do verificado em julho de 2020."

A tendência negativa atinge setores de atividade que vão desde o comércio e serviços à construção e obras públicas. "Em fevereiro, verificaram-se diminuições acentuadas nos indicadores de confiança do Comércio e, em particular, dos Serviços, enquanto na Construção e Obras Públicas, o indicador diminuiu ligeiramente. Em sentido oposto, o indicador de confiança da Indústria Transformadora aumentou no último mês."