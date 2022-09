Congresso "Portugal Empresarial" debate indústria e sustentabilidade em Matosinhos

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP © Igor Martins/Global Imagens

Mais de 500 participantes, entre os quais empresários, decisores e académicos, debatem, esta sexta-feira, na Exponor, em Matosinhos, os desafios da indústria e da sustentabilidade no congresso "Portugal Empresarial", anunciou a organização.

Promovido pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), o congresso - que conta, entre outros, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, da comissária europeia Elisa Ferreira e do presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis - terá "o desígnio da competitividade de Portugal como foco prioritário".

"Todos, sem exceção, devem ser convocados a refletir e a apontar soluções válidas para enfrentar este período vulnerável e muito incerto que vivemos. É com este foco que realizamos hoje o congresso "Portugal Empresarial", onde vamos discutir problemas e apontar soluções, sempre numa perspetiva o mais alargada possível", afirmou o presidente da AEP, em declarações à agência Lusa.

Defendendo que "os empresários precisam de confiança, de rapidez, de transparência e de eficiência", Luís Miguel Ribeiro sustentou que tal se pode alcançar com "o célere e correto apoio das políticas públicas, nomeadamente pela alocação e aproveitamento otimizados da dotação generosa de fundos europeus à disposição do país, tendo como foco uma forte aposta nas empresas, para melhoria da sua produtividade, competitividade e sustentabilidade".

A este nível, destacou o "papel de relevo" que deve assumir o Banco Português de Fomento.

Para o dirigente associativo, impõem-se ainda "verbas dirigidas a investimentos que permitam mitigar os acréscimos exponenciais dos custos de produção, sobretudo os energéticos, e assim aliviar as pressões inflacionistas", a par de uma "atuação relevante pela via fiscal, através da redução permanente da tributação sobre a energia e sobre os fatores trabalho e capital".

O objetivo é "melhorar a competitividade da economia e limitar a perda do poder de compra das famílias, o que, num contexto de inflação galopante, adquire particular importância, e atrair e reter pessoas nos territórios".

Finalmente, a AEP reclama "medidas dirigidas à resolução do problema da falta de mão de obra que muitas empresas enfrentam" e que considera que "não poderá ser resolvido, a muito curto prazo, sem uma forte atuação ao nível do saldo migratório, face à situação demográfica desfavorável, decorrente do decréscimo da população e do seu envelhecimento, com tradução na perda de população ativa".

De acordo com Luís Miguel Ribeiro, "esta é uma medida que está intimamente relacionada com as anteriores e que, em conjunto, permitirão melhorar as condições da envolvente em que operam as empresas".

Agendado para a tarde de hoje, entre as 14:30 e as 19:30, o congresso "Portugal Empresarial" terá em cima da mesa temas diversificados como as políticas públicas, demografia, as transições digital, climática e energética, inovação e competitividade.

Paulas Portas, com uma intervenção sobre o "Cenário Geopolítico em Mudança: Perspetivas", e José Manuel Félix Ribeiro, que abordará o tema "Sustentabilidade: Mudança de Paradigma Económico e Social", serão os dois "keynote speakers" do congresso.

O programa prevê ainda dois painéis de debate, o primeiro sobre "O Desafio da Reindustrialização. Competitividade - Inovação - Produtividade" (com a participação de Pedro Siza Vieira, António Rios Amorim e Miguel Gil Mata) e o segundo intitulado "O Desafio da Sustentabilidade Economia circular - Transição Energética - Demografia" (e no qual participam João Pedro Matos Fernandes, José Pedro Freitas e Ana Silva Tavares).

A sessão de encerramento estará a cargo do Presidente do CES, Francisco Assis, da comissária europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, e do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.

Segue-se um jantar, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante o qual a AEP irá "distinguir quem se tem destacado no tecido empresarial nacional" com os prémios "Carreira" (um empresário e uma empresa), "Empresa Sustentável", "Exportação e Internacionalização" e "Inovação PME".