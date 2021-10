Conselho de Ministros reúne-se esta terça-feira para debater OE2022

Primeiro-ministro, António Costa © Gerardo Santos / Global Imagens

O Conselho de Ministros reúne-se na terça-feira para debater a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022, documento que será aprovado numa reunião formal do executivo no final desta semana.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 será depois entregue pelo Governo na Assembleia da República na próxima segunda-feira, estando o debate parlamentar na generalidade agendado para os dias 26 e 27 deste mês.

No final da reunião do Governo desta terça-feira, adiantou fonte do Ministério da Presidência à agência Lusa, não está previsto qualquer "briefing", já que se trata apenas de uma reunião de preparação para posterior apresentação da proposta de Orçamento.

Segundo fonte do Governo, a reunião do Conselho de Ministros para aprovação da proposta do Orçamento do Estado para 2022 deverá ser marcada para sexta-feira e não para quinta-feira, como é habitual.

Na próxima quinta-feira, haverá na Assembleia da República mais um debate bimestral sobre política geral com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

Em relação a esta terça-feira, o primeiro-ministro estará primeiro presente pelas 11:00 na cerimónia comemorativa do Dia da Implantação da República, na Praça do Município, em Lisboa, e depois, pelas 12:00, inaugura na residência oficial mais uma edição da iniciativa "Arte em São Bento".

Ao início da tarde, António Costa parte para a Eslovénia, onde participa até quarta-feira numa reunião de chefes de Estado e de Governo da União Europeia.