Portugueses e brasileiros unem-se para criar hub de cosmética no iParque de Coimbra

A portuguesa Pharmilab e a brasileira Di Fiorenna vão investir quatro milhões de euros na implementação de um hub de cosmética no iParque de Coimbra, revelou o município esta segunda-feira. As duas empresas assinaram um contrato de promessa de compra e venda para adquirir dois lotes do parque tecnológico, com o objetivo de instalar uma infraestrutura especializada em investigação e desenvolvimento para a inovação na área cosmética.

O hub tem como objetivo concentrar serviços, potenciar a criação de novas marcas e produtos e a geração de startups nesta área. O total da área de construção estimada é de cerca de cinco mil metros quadrados, com perspetivas futuras de expansão, estando os dois lotes em causa valorizados em 305 mil euros.

O projeto contempla uma unidade de fabrico de produtos cosméticos, um centro de desenvolvimento, um centro técnico, um laboratório de controlo de qualidade, formação e serviços de apoio ao cliente.

A atividade deverá arrancar em 2024, com a criação de um centro especializado "em ajudar as marcas de cosmética a desenvolver e lançar novos produtos, bem como a crescer e afirmar-se no mercado".

A ideia passa por replicar o modelo de investigação e desenvolvimento que já existe no Brasil "e que se foca na investigação e desenvolvimento de formulações inovadoras com alta performance no mercado". O consórcio optou por Coimbra para tirar "partido do seu enquadramento geográfico, proximidade à Universidade de Coimbra e perfil das entidades de interesse".

De acordo com o município, o consórcio prevê investir cerca de quatro milhões de euros só na primeira fase de desenvolvimento, "garantidos por capitais próprios, com o expectável crescimento da operação e reinvestimento no crescimento das instalações e tecnologias adotadas".

Na assinatura do contrato, marcaram presença o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, o vereador com a pasta do empreendedorismo, Miguel Fonseca, o presidente do conselho de administração do iParque, Ricardo Lopes, e dois responsáveis pelo consórcio CosmeHub, Luís Figueiredo e Daniel Ribeiro.