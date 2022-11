Construção e imobiliário com evolução "globalmente positiva" até setembro

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Novembro, 2022 • 13:43 Partilhar este artigo Facebook

O setor da construção e imobiliário registou até setembro uma evolução "globalmente positiva" dos principais indicadores de atividade, apesar dos constrangimentos associados ao aumento dos preços das matérias-primas, energia e materiais de construção, anunciou hoje a associação setorial AICCOPN.

De acordo com a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), o consumo de cimento no mercado nacional até ao final de setembro aumentou 1,9% face a igual período do ano anterior.

Quanto ao licenciamento municipal, registou também "uma evolução positiva" nos primeiros oito meses do ano: "Nos edifícios não residenciais apura-se um aumento de 6,4% da área licenciada, em termos homólogos, desde o início do ano. Quanto aos edifícios habitacionais, observa-se um aumento de 1,6% do número de fogos licenciados em construções novas, para um total de 20.258 alojamentos e uma estabilização ao nível da área licenciada, com uma variação de apenas -0,1%, em termos homólogos acumulados", avança.

Já relativamente aos custos de construção de habitação nova, no mês de agosto de 2022 o respetivo índice aumentou 12,6%, em termos homólogos, em resultado de variações de 16,6% no índice relativo à componente de materiais e de 6,9% no índice relativo à componente de mão de obra.

Até ao final de agosto, o montante de novo crédito à habitação concedido pelas instituições financeiras totalizava 10.900 milhões de euros, o que traduz um aumento homólogo de 11,4%.

Ainda segundo a associação, no mercado das obras públicas "não se registam alterações significativas, mantendo-se os registos de queda nos concursos e nos contratos de empreitadas celebrados".

"Até ao final do terceiro trimestre, o volume de concursos de empreitadas de obras públicas promovidas apresenta uma redução de 15,9% em termos homólogos e o volume de contratos celebrados e registados no Portal Base regista uma variação homóloga temporalmente comparável de -36,5%", detalha.