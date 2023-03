Construção enfrenta decréscimo significativo da atividade nos próximos dois anos

© Pedro Correia/Global Imagens

O setor da construção está a enfrentar um ambiente adverso, que deverá originar um decréscimo significativo da atividade nos próximos dois anos. Estas são previsões da Euroconstruct, rede que analisa a dinâmica do negócio na Europa, e que foram reveladas esta quinta-feira, na apresentação do estudo de diagnóstico e levantamento de necessidades de qualificações e competências na Indústria da construção civil e obras públicas.

O atual contexto macroeconómico, os preços de consumo, as taxas de juro e a confiança dos consumidores estão a impactar as previsões da indústria em baixa. O Euroconstruct prevê um quebra no crescimento do setor para 0,2% em 2023 e de 0% em 2024, que comparam com as subidas anteriores de 2%. E não vê recuperação em 2025.

Neste quadro, os principais desafios que a indústria de construção nacional enfrenta prende-se com os custos das matérias-primas, da energia e dos materiais de construção, a que se soma a falta de mão-de-obra qualificada.

O estudo, da responsabilidade do CICCOPN e CENFIC (centros de formação do setor), aponta a necessidade das empresas da construção e obras públicas apostarem em tecnologias e soluções digitais, novas práticas construtivas e novas qualificações e competências. Estas apostas serão cruciais para o crescimento do setor e para a captação de recursos humanos.

No que toca à mão-de-obra, o investimento na formação garantirá uma maior rentabilidade dos projetos e, consequentemente, na produtividade.

Nesse sentido, está a ser realizado um trabalho de revisão e atualização do Catálogo Nacional de Qualificações que, no que concerne ao setor da construção, visa uma revisão das profissões de acordo com as atuais necessidades das empresas.

Este trabalho tem por objetivos elevar a formação necessária para exercer determinadas profissões, em alguns casos alterar a sua designação, incrementar as competências digitais e eliminar também algumas funções atualmente desnecessárias.

Como afirmou na apresentação do estudo Rui Valente, diretor do CICCOPN, foram identificadas novas competências imprescindíveis à indústria, assim como a necessidade de rever as suas designações de forma a torná-las mais atrativas. Este caminho pretende ser acompanhado de processos de progressão e valorização dos recursos humanos.