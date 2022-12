Construção. Investimento dá sinais de abrandamento

© Artur Machado/Global Imagens

Nos primeiros nove meses deste ano, o setor da construção e imobiliário registou um crescimento homólogo de 0,8% e um aumento de 1,1% do VAB (valor acrescentado bruto), avança esta quarta-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil Obras Públicas (AICCOPN) no boletim de conjuntura.

Estes valores traduzem um abrandamento da atividade face ao exercício de 2021, quando o setor cresceu 4% e o VAB aumentou 3,8%. Ainda assim, a AICCOPN considera que as empresas estão a demonstrar "elevada resiliência" neste período "de forte incerteza, marcado por um aumento acelerado da inflação, pela subida das taxas de juro e por um atraso no lançamento das obras públicas previstas".

Nos primeiros 10 meses deste ano, o volume de concursos de empreitadas de obras públicas promovidas apresentou uma redução homóloga de 10,8% (foi de -15,9% no mês anterior) e o volume de contratos celebrados e registados no Portal Base registou uma variação homóloga temporalmente comparável de -31,6%2 (foi de -36,5%2 no mês anterior), avança o boletim.

Já no que toca às obras privadas, no final do terceiro trimestre, apurou-se um aumento da área licenciada pelas autarquias, face a igual período do ano transato.

De acordo com a AICCOPN, nos edifícios habitacionais, o acréscimo de 0,4%, em termos homólogos, na área licenciada, foi acompanhado por um crescimento de 2,8% no número de fogos licenciados em construções novas, que totalizaram 22.774. Quanto aos edifícios não residenciais, observou-se um aumento de 5,3% da área licenciada, em termos homólogos acumulados.

Em setembro, o índice de custos de construção de habitação nova aumentou 13,4%, em termos homólogos, mais 0,9 pontos percentuais que o observado no mês anterior, em face de variações homólogas de 18,6% no índice relativo à componente de materiais e de 6,1% na componente de mão-de-obra.

No retrato à atual situação do setor, a associação dá ainda conta que o consumo de cimento no país totalizou 3.235 milhares de toneladas, até ao final do mês de outubro, o que traduz um crescimento de 1,6%, face ao mesmo período de 2021.

Quanto às novas operações de crédito à habitação registou-se no final de setembro um aumento de 8,9%, em termos homólogos, para 12,3 mil milhões de euros.