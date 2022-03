Construção. Licenciamentos atingem valor mais elevado da última década

© Artur Machado/Global Imagens

O número de licenciamentos aprovados no ano passado apresenta o valor mais elevado da última década. Em 2021, foram licenciados 25,1 mil edifícios, um aumento de 8,9% face ao ano precedente e um acréscimo de 17% face a 2012, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Comparando 2021 com 2012, verifica-se que o número de edifícios licenciados aumentou em cerca de 3,7 mil edifícios, correspondendo a um acréscimo de 17,0% (25,1 mil edifícios licenciados em 2021, face a 21,5 mil em 2012)", revelam os dados preliminares do INE relativos às obras licenciadas e concluídas em 2021.

No total do ano passado, foram concluídos 15,2 mil edifícios, um incremento de 4,1% quando comparado com 2020. No entanto, o INE estima uma quebra de 32,1% neste indicador face a 2012.

Segundo avança no relatório, nos últimos cinco anos, "verificaram-se sucessivos crescimentos anuais" no número de obras concluídas, "atingindo o seu máximo em 2019 (+16,3%)". Já "no fim do período, observou-se uma redução significativa nas taxas de crescimento, mantendo-se positivas, com aumentos homólogos de 3,8% em 2020 e 4,1% em 2021".

Contudo, nos últimos três meses de 2021, verificou-se uma quebra de 4,7% no número de licenciamentos face ao homólogo de 2020, para 5,6 mil edifícios. Os edifícios licenciados em construções novas reduziram-se em 0,5% e para reabilitação diminuíram 11,7%. Já as obras concluídas cresceram 2% quando comprado com o quarto trimestre de 2020.

Norte com mais licenciamentos

No total de 2021, a região Norte respondeu por 38,6% dos edifícios licenciados, 44% dos fogos em construções novas para habitação familiar e 42,4% da área total licenciada no país.

Os edifícios licenciados na Área Metropolitana de Lisboa representaram 17,5% do número total de edifícios licenciados, correspondendo a 21,3% do número de fogos licenciados em construções novas para habitação familiar e a 17,6% da área licenciada

No que toca a edifícios concluídos, a região Norte totalizou 37,6% do total, 40,6% dos fogos concluídos em construções novas para habitação familiar e 41,9% da área concluída no país.

Os edifícios concluídos na Área Metropolitana de Lisboa representaram 17,4%, correspondendo a 25,4% do número total de fogos concluídos em construções novas para habitação familiar e a 18,9% da área concluída em Portugal em 2021.