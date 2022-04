Construção reclama "medidas excecionais" para combater subida abrupta dos preços

© José Carmo/Global Imagens

A AICCOPN, associação do setor da construção, acaba de remeter ao Governo um pacote de medidas que considera essenciais para mitigar o "fenómeno" da subida abrupta dos preços das matérias-primas e dos materiais de construção no setor.

Segundo avançou estar terça-feira a associação liderada por Reis Campos, "no documento dirigido ao Governo encontram-se identificadas as dificuldades específicas do setor e as propostas de medidas excecionais para fazer face à instabilidade e à situação absolutamente extraordinária e inesperada que enfrentamos, de modo a salvaguardar as empresas e o país".

A AICCOPN reclama que face à subida abrupta dos preços e à disrupção das cadeias de produção e distribuição, um resultado da pandemia, mas que se agravou com a guerra na Ucrânia, o Governo deverá adotar medidas "para acautelar a competitividade do tecido empresarial, essencial à conclusão dos projetos em curso e à necessária concretização do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Plano Nacional de Investimentos 2030 (PNI2030)".

Entre as medidas que a AICCOPN defende para apoiar o setor nesta conjuntura, destaca-se a aceitação de "pedidos de prorrogação do prazo de execução das empreitadas, sem aplicação de multas ou penalização para as empresas e, por outro, o direito dos empreiteiros a uma compensação financeira que lhes permita fazer face aos custos acrescidos decorrentes desta situação".

Como se lê no comunicado enviado hoje pela AICCOPN às redações, uma das propostas compreende "a emanação de orientações/eecomendações aos donos de obra, que reconheçam que a conjuntura que vivemos configura uma verdadeira "alteração anormal e imprevisível das circunstâncias" e, como tal, determinem, por um lado, a aceitação dos pedidos de prorrogação do prazo de execução das empreitadas, sem aplicação de multas ou penalização para as empresas e, por outro, o direito dos empreiteiros a uma compensação financeira que lhes permita fazer face aos custos acrescidos decorrentes desta situação".

A associação pede também a criação de mecanismos extraordinários, semelhantes aos que foram adotados em outros países europeus, adaptados ao contexto nacional, como a criação de um fundo público, ao qual as entidades adjudicantes possam aceder para compensar as empresas (como em Itália).

Outra das solicitações é "a aprovação de um regime excecional e temporário de contratação pública que confira maior celeridade às adjudicações e ao procedimento de atribuição do visto pelo Tribunal de Contas, preveja a redução do prazo de manutenção das propostas e de critérios uniformes de determinação do preço anormalmente baixo tendo em conta a média das propostas apresentadas em cada um dos procedimentos".

A AICCOPN pretende ainda que seja recuperado o regime da Tentativa de Conciliação Obrigatória prevista no anterior Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas (RJEOP), que "constituiu um instrumento eficaz de resolução alternativa de litígios durante décadas e que se justifica plenamente no atual contexto".

O organismo associativo aponta ainda a necessidade de se "efetuarem revisões provisórias de preços considerando apenas os autos de medição (tendo por base os últimos índices conhecidos)".

A AICCOPN solicitou uma audiência ao Governo "para, de viva voz, expor e desenvolver as medidas apresentadas".