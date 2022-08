Construção regista ligeiro sinal de abrandamento

© Ana Rivera/Global Imagens

O Índice de Produção na Construção registou um crescimento homólogo de 1,7% em junho, evidenciando um abrandamento face ao aumento de 1,9% verificado em maio, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o relatório do INE, a construção de edifícios passou de um crescimento homólogo de 2,2% em maio para 2% em junho e a engenharia civil apresentou uma um aumento de 1,2% em junho, que compara com o incremento de 1,5% no mês anterior.

Os índices de emprego e de remunerações na construção seguiram em junho a mesma tendência de desaceleração do Índice de Produção.

Como adianta o INE, o emprego e as remunerações registaram variações homólogas, respetivamente, de 2% e 6,2%, quando em maio tinham aumentado 2,1% e 6,5%.