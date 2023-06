Construção treme com subida dos juros e atrasos no PRR

O investimento na construção caiu 6,5% nos primeiros três meses deste ano. © Rui Oliveira/Global Imagens

As construtoras portuguesas consumiram 1246 milhares de toneladas de cimento nos primeiros quatro meses deste ano, volume que representa uma quebra de 4,1%, face ao período homólogo. Este indicador revela uma travagem na atividade do setor, que já vinha a abrandar desde 2022. É uma contração que ocorre num momento particularmente difícil na economia do país e após "um crescimento robusto e sustentado desde 2016", mas que no ano passado já deu sinais de abrandamento, apresentando "um aumento de apenas 1,5%" face ao exercício anterior, aponta Manuel Reis Campos, presidente da AICCOPN (associação das empresas de construção e obras públicas).

O recuo no consumo de cimento é uma consequência da queda do investimento em construção e do VAB (valor acrescentado bruto) do setor que, no primeiro trimestre deste ano, registaram decréscimos homólogos de 6,5% e 3,7%, respetivamente.

As razões para a inversão da tendência são várias. "O aumento da inflação e consequente subida das taxas de juro, que aumentaram significativamente os custos de financiamento bancário, bem como a redução verificada ao nível da emissão de licenças, por parte das autarquias, de obras de edificação e reabilitação", a que se somam os "atrasos na concretização dos investimentos previstos no PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]", justificam esta evolução negativa, diz Reis Campos. Poucas obras públicas, quebra nas privadas e as dificuldades do aumento do custo dos empréstimos e de acesso ao crédito estão a fazer tremer o setor.

Aliás, a evolução do negócio nestes primeiros meses não está em linha com as projeções de crescimento para 2023 divulgadas pela Comissão Europeia. As estimativas são de um incremento de 2,1% do investimento em construção este ano e de 2,8% em 2024. Reis Campos vai avisando que este cenário está alicerçado na realização de obras públicas. E neste capítulo o país continua a somar atrasos. Como sublinha o líder associativo, "a concretização destas previsões tem subjacente uma aceleração do investimento público", com foco nos projetos que têm "verbas europeias asseguradas, como os previstos no PRR", e também "a existência de um ambiente regulatório e fiscal que promova e incentive o investimento privado".

No que toca às obras públicas, até ao final de abril, o valor dos concursos de empreitadas atingiu os 1715 milhões de euros, um aumento de 44%, face ao período homólogo, e os contratos celebrados totalizaram 625 milhões, mais 50%. Também os contratos firmados por ajustes diretos e consultas prévias somaram, no primeiro quadrimestre, 190 milhões de euros, um incremento de 52%. São crescimentos significativos, mas que advêm de um ano de 2022 marcado pela pouca atividade neste segmento da construção.

Nas obras privadas, com o foco na habitação, o INE divulgou esta semana que o número de edifícios licenciados apresentou uma quebra homóloga de 10,9% no primeiro trimestre, com as construções novas a registarem uma descida de 11,1%, e os licenciamentos para reabilitação uma diminuição de 10,2%. Ainda assim, o número de fogos aprovados teve um crescimento de 7,6%, apesar do número de prédios verificar uma quebra de 12,2%. Para Reis Campos, este facto é revelador de "uma maior aposta dos investidores pela construção de edifícios multifamiliares" em detrimento de moradias.

Procura de casas em queda

No entanto, o atual contexto económico pode travar estes projetos. A procura de casa está em queda e as previsões são para que a situação se mantenha nos próximos três meses, avança o mais recente inquérito do RICS e da Confidencial Imobiliário junto de mediadores e promotores imobiliários. O estudo conclui que a quebra de vendas e de expectativas estão relacionadas com as subidas das taxas de juro e a incerteza gerada pelo programa Mais Habitação. Para Manuel Reis Campos, o pacote do governo para responder ao problema da escassez de casas em Portugal está neste momento sob forte pressão.

Como adianta, "a atual conjuntura económica, fortemente condicionada pela evolução da inflação na zona euro e pela consequente evolução das taxas de juro definidas pelo Banco Central Europeu, que encarecem o custo de financiamento dos projetos de construção, bem como a taxa de esforço exigida aos particulares que recorram a crédito à habitação, colocam no pacote legislativo Mais Habitação uma maior pressão para produzir os efeitos desejados".

Na sua opinião, o programa exige "consensos alargados", menos burocracia e mais celeridade do processo de licenciamento. Os investidores privados, nacionais e estrangeiros, carecem de "confiança e verdadeiros incentivos", advoga o presidente da AICCOPN. Ora, mais uma vez, Reis Campos lembra que o setor precisa de ver aprovadas medidas fiscais como "a aplicação do IVA reduzido na construção nova e na reabilitação e a eliminação do AIMI, o imposto municipal que reverte para o Estado".