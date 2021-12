Consulta pública sobre prospeção de lítio com 1.100 contributos

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Digital © Leonardo Negrão/Global Imagens

O ministro do Ambiente revelou esta terça-feira que a consulta pública sobre a prospeção de lítio recebeu mais de 1.100 contributos, notando que as conclusões só serão reveladas quando o relatório estiver finalizado.

"A avaliação ambiental estratégica foi lançada pela DGEC [Direção-geral de Energia e Geologia], sei que houve mais de 1.100 contribuições", afirmou Matos Fernandes, à margem da apresentação de um projeto da Galp e da Northvolt, ressalvando que só divulgará as conclusões após o relatório estar terminado.

Segundo o governante, estes contributos "nunca deixarão de ser tidos em conta", mas a avaliação terá que abranger também as razões técnicas para a escolha do local.

"Depois de um parecer técnico que vai ser fundamentado e é dado pelos nossos serviços e pela Universidade de Aveiro, que concretizou esta avaliação, iremos decidir", sublinhou.

A consulta pública sobre a prospeção de lítio terminou esta sexta-feira.

A Galp e a sueca Northvolt preveem investir 700 milhões de euros e criar 1.500 empregos diretos e indiretos na fábrica de conversão de lítio que vão desenvolver em parceria, foi hoje anunciado.

Esta petrolífera anunciou hoje um projeto industrial na cadeia de valor de baterias de lítio para veículos elétricos em Portugal, em parceria com a sueca Northvolt, que tem uma fábrica em construção na Suécia.

Denominada Aurora e com uma participação de 50/50 da Galp e dos suecos da Northvolt, a "joint venture" está atualmente "a realizar estudos técnicos e económicos e a analisar várias localizações possíveis para a unidade" em Portugal.

Está também "a explorar as opções adequadas de financiamento no âmbito da transição energética, de modo a reforçar o desenvolvimento do projeto".

O objetivo é desenvolver a "maior e mais sustentável fábrica de conversão de lítio da Europa, [...] com uma capacidade de produção anual de até 35.000 toneladas de hidróxido de lítio", lê-se num comunicado.