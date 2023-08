Consumo de cimento cai 1,8% no 1.º semestre para 1,96 milhões de toneladas

Até ao final de maio, registou-se uma descida de 2,6% na área licenciada em edifícios residenciais e uma subida de 5,9% nos edifícios não residenciais, em termos homólogos. © Pedro Correia/Global Imagens

O consumo de cimento no mercado nacional diminuiu 1,8% no primeiro semestre, em termos homólogos, para 1,96 milhões de toneladas, segundo dados da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

No segmento de engenharia civil, nos primeiros seis meses de 2023, verificou-se um crescimento expressivo no montante dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidas, que apresentou uma subida de 81,8% em termos homólogos, e no montante dos contratos de empreitadas, celebrados e registados no Portal Base, observou-se um aumento de 38,1%, em termos de variação homóloga temporalmente comparável, informou a associação, em comunicado hoje divulgado.

Já quanto ao licenciamento municipal, até ao final do mês de maio, registou-se uma descida de 2,6% na área licenciada em edifícios residenciais e uma subida de 5,9% nos edifícios não residenciais, em termos homólogos.

Por sua vez, o licenciamento de fogos em construções novas subiu 2,3%, face ao mesmo semestre do ano passado, para um total de 13.931.

Ao nível da concessão de novo crédito à habitação pelas instituições financeiras, nos primeiros cinco meses do ano, ascendeu a 7.426 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo de 6,5%, em termos homólogos.

Já o 'stock' de crédito às empresas de construção registou uma diminuição homóloga de 5% em junho.

Relativamente à avaliação bancária na habitação, que tem mantido uma trajetória de valorização, no mês de maio observou-se um crescimento de 9,4%, face a igual mês do ano anterior, para 1.510 euros por metro quadrado, com variações de 10,5% nos apartamentos e de 4,4% nas moradias.