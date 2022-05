Consumo de eletricidade aumenta 7,1% em abril

© EPA/ROBERT GHEMENT

Portugal consumiu mais 7,1% de eletricidade em abril, ou 5,5% com a correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis, revelou esta terça-feira a REN - Redes Energéticas Nacionais.

Entre janeiro e abril, o consumo de eletricidade cresceu 2,6% em termos homólogos, ou 3,2%, com correção da temperatura e dias úteis.

Segundo a REN, em abril manteve-se um regime hidroelétrico seco, com afluências de cerca de metade dos valores normais para esta altura do ano, enquanto nas eólicas e fotovoltaicas registaram-se produções acima das médias históricas.

Em abril, a produção renovável abasteceu 54% do consumo de eletricidade no país, a não renovável 27%, enquanto os restantes 19% foram abastecidos com recurso a energia importada.

No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, a produção renovável abasteceu 50% do consumo, repartida pela eólica com 28%, hidroelétrica com 12%, biomassa com 6% e fotovoltaica com 4%.

Segundo a REN, a fotovoltaica, embora seja ainda a tecnologia menos representativa, aumentou 73% face ao mesmo período do ano anterior, atingindo pontas diárias acima dos 1200 MW.

Já a produção a gás natural abasteceu 30% do consumo, enquanto os restantes 20% corresponderam ao saldo importador.

Em abril, o mercado de gás natural, ao contrário da eletricidade, registou uma queda homóloga de 19%, recuando 21% no segmento convencional, em linha com meses anteriores, e diminuindo 16% no segmento de produção de energia elétrica, contrariando a tendência dos últimos meses.

Segundo a REN, o abastecimento foi efetuado quase integralmente a partir do terminal de GNL de Sines, mantendo-se exportações através da interligação com Espanha, que em abril representaram cerca de 8% do consumo nacional.

Entre janeiro e abril, o consumo acumulado anual de gás natural caiu 0,5%, sendo o crescimento de 66% no segmento de produção de energia elétrica insuficiente para compensar a contração de 23% no segmento convencional.