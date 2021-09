Consumo de eletricidade no setor dos serviços aumenta 7,1% em agosto

© Cristina Quicler/AFP

O consumo de eletricidade no setor dos serviços aumentou 7,1%, em agosto, o que pode ser explicado pela retoma da restauração, comércio e turismo, informou esta quinta-feira a Agência para a Energia (ADENE).

Citando dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a ADENE deu conta de que "a retoma da atividade do setor terciário, nomeadamente no que respeita à restauração, comércio e turismo, poderá estar na base do aumento de 7,1% do consumo de energia elétrica no setor dos serviços no mês de agosto".

Por outro lado, a agência referiu que a diminuição de 3,9% do consumo de eletricidade no setor doméstico poderá ser explicada "em boa parte" pela "ausência das famílias das suas residências para gozo de férias, algo que no ano anterior ainda era muito restrito devido às medidas que então vigoravam no combate à pandemia".

Já no setor industrial, o consumo de energia elétrica registou, em agosto, uma diminuição de cerca de 2,4%, face ao mesmo mês do ano passado, enquanto no setor dos transportes aumentou 3,3%.

Relativamente ao consumo de gás natural (excluindo o consumo nas centrais termoelétricas dedicadas e refinarias), registou-se uma diminuição de 1,1%, no mês em análise, em termos homólogos.

Já no setor dos serviços, o consumo de gás natural aumentou cerca de 4%, ao passo que nos setores da indústria e no doméstico o consumo desceu cerca de 1,5% e 4,3%, respetivamente, o que pode ser explicado, referiu a agência, pelas mesmas razões apresentadas no caso da eletricidade.

Por fim, no que diz respeito aos produtos do petróleo, o consumo do gasóleo rodoviário, em agosto, diminuiu cerca de 1,6%, enquanto a gasolina aumentou 5,2%.

O consumo de "jet fuel" no setor da aviação manteve a recuperação dos meses anteriores, apresentando um aumento de 68,2%, face a 2020.

A ADENE destacou, ainda, o aumento do consumo do gasóleo agrícola em cerca de 10%, face a 2020.