Consumo de estrangeiros sobe 18% nos dias anteriores ao arranque da JMJ

As operações com cartões de estrangeiros na rede multibanco aumentaram 18% entre 26 e 31 de julho, a semana que antecedeu a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), de acordo com a SIBS. Esta evolução contribuiu para um crescimento global de 6% nas operações efetuadas na rede multibanco em todo o território nacional.

Os países que mais contribuíram para a o acréscimo de operações, quando comparado com o período homólogo do ano anterior, foram o México (+147%), Austrália e Singapura, ambos com mais 142%, Nova Zelândia (+126%) e República da Coreia, com mais 125%.

Ao analisar os principais destinos dos participantes da JMJ em terras lusas, tendo em conta os dias anteriores ao evento em que diversas dioceses tinham atividades a decorrer, verficou-se um aumento de transações na ordem dos 57% no distrito de Santarém, onde se localiza o Santuário de Fátima, e de 26% e 23%, respetivamente, em Coimbra e Évora.

No período avaliado pela SIBS, destaca-se ainda que Portugal recebeu visitantes estrangeiros que não se encontravam em território nacional na semana de 19 a 25 de julho, designadamente de Anguila, Belize, Ilhas Cook, Ilhas Salomão, Jibuti, Nova Caledonia, República Centro-Africana, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Samoa Americana e Vanuatu.

Em comparação com os países que organizaram as últimas cinco edições das Jornadas Mundiais da Juventude, verificou-se que estes receberam mais visitantes do que no período homólogo, com uma variação de +25%.